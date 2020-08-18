Геополитика: США продолжают усложнять жизнь Huawei, отрезая компанию от производителей чипов

MForum.ru
18.08.2020,
Департамент коммерции США продолжает усложнять доступ китайской компании Huawei к американским технологиям и ПО, как производимым в США, так и в других странах.
Департамент добавил еще 38 аффилированных с Huawei компаний в так называемый Entity List. Работа с включенными в этот список компаниями возможна, но требует лицензий на право передачи им товаров, ПО или технологий.
Лицензионные ограничения таковы, что по сути Huawei не может выступать покупателем, посредником или конечным потребителем американских технологий и ПО.
Что это означает на практике?
Простую и страшную для Huawei вещь. Предыдущий удар лишил Huawei возможности производить разработанные в дочерней компании HiSilicon чипы на производственных мощностях контракторов, таких, как TSMC. В этих условиях в Huawei приняли решение переориентироваться с производства собственных чипов на закупки у других производителей. Курс был взят, прежде всего, на сотрудничество с MediaTek, которая выпускает мобильные платформы Dimensity, позволяющие выпускать терминалы до какой-то степени конкурентоспособные с теми, что производятся на базе платформ Qualcomm Snapdragon. Параллельно Huawei перебирал и другие варианты, прежде всего, усиления сотрудничества с китайской SMIC.
Теперь похоже, и эти планы торпедированы США. То есть на дно отправляется уже не только линейка чипов Kirin, но и в целом направление мобильных терминалов Huawei и Honor.
Скорее всего, в Huawei не сдадутся и попытаются наладить собственное производство чипов с нуля. Но это действительно, едва ли не с нуля. То есть просто деньгами это не решить, потребуются и гигантские инвестиции, и разработка собственных техпроцесов, а также несколько лет напряженной работы чтобы попробовать нагнать стремительно совершенствующиеся полупроводниковые технологии. Все это время Huawei, вполне вероятно, не сможет выпускать на рынок конкурентоспособные мобильные терминалы, если только не найдется компромисс, например, с возвратом к использованию чипов Qualcomm. Но это не самый вероятный сценарий.
Удар, безусловно, не смертельный для компании, которая еще недавно претендовала на первое место на мировом рынке телекома, но более, чем чувствительный, в деньгах потери Huawei трудно оценить, но скорее всего их порядок - это десятки миллиардов недополученных средств и потеря лидерских позиций на годы.
В списке "санкционных" филиалов и дочек появился, в частности и Huawei OpenLab Moscow. Полный список компаний приводит Telecompaper: Huawei Cloud Computing Technology; Huawei Cloud Beijing; Huawei Cloud Dalian; Huawei Cloud Guangzhou; Huawei Cloud Guiyang; Huawei Cloud Hong Kong; Huawei Cloud Shanghai; Huawei Cloud Shenzhen; Huawei OpenLab Suzhou; Wulanchabu Huawei Cloud Computing Technology; Huawei Cloud Argentina; Huawei Cloud Brazil; Huawei Cloud Chile; Huawei OpenLab Cairo; Huawei Cloud France; Huawei OpenLab Paris; Huawei Cloud Berlin; Huawei OpenLab Munich; Huawei Technologies Dusseldorf GmbH; Huawei OpenLab Delhi; Toga Networks; Huawei Cloud Mexico; Huawei OpenLab Mexico City; Huawei Technologies Morocco; Huawei Cloud Netherlands; Huawei Cloud Peru; Huawei Cloud Russia; Huawei OpenLab Moscow; Huawei Cloud Singapore; Huawei OpenLab Singapore; Huawei Cloud South Africa; Huawei OpenLab Johannesburg; Huawei Cloud Switzerland; Huawei Cloud Thailand; Huawei OpenLab Bangkok; Huawei OpenLab Istanbul; Huawei OpenLab Dubai; and Huawei Technologies R&D UK.
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теги: геополитика Huawei США санкции конфликты проблемы регулирование микроэлектроника
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