Геополитика и телеком: FCC закрывает импорт китайского телекома в США

MForum.ru

Геополитика и телеком: FCC закрывает импорт китайского телекома в США

29.11.2022, MForum.ru

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В США объявили об очередном обновлении Закона о безопасном оборудовании. На этот раз речь идет о том, что оборудование и устройства, произведенные Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, более нельзя будет сертифицировать в FCC.

 

 

Ранее эти компании уже были включены в так называемый "Закрытый список" участников рынка, чьи продукты представляют угрозу национальной безопасности, также было запрещено использовать госсредства для приобретения оборудования и услуг этих компаний. При этом не было прямого запрета на импорт и продажу их товаров в случаях, если речь не идет о федеральных средствах.

Разумеется, это оставляло даже не лазейку, а огромные ворота в заборе санкций открытыми для телеком-товаров китайских компаний. Сейчас все намного серьезнее, ведь без "штампа" программы сертификации FCC нельзя легально импортировать и продавать какое-либо электронное оборудование.

Таким образом, теперь в США нельзя будет ввозить и продавать не только базовые станции сетей сотовой связи, но и телефоны, камеры и маршрутизаторы Wi-Fi перечисленных китайских компаний. Это касается и оборудования под другими брендами китайских производителей или "white label" платформ, которые разработаны для использования другими производителями под собственными брендами.

Компании, которые будут подавать заявку на сертификацию, должны будут назначить представителя в США, действующего от их имени. Это позволит в случае нарушения правил передать его правоохранительным органам США.

В FCC на уже предпринятых шагах явно не собираются останавливаться. В частности, участникам рынка предлагается обсудить целесообразность запрета также на китайские электронные компоненты, используемые в смартфонах и базовых станциях. Это сигнал для производителей смартфонов, таких как Apple, Samsung и так далее, что пора удалять из своих продуктов все, что относится к "сделано в Китае".

Конечно же, как обычно, все это подается, как защита от кибер-атак, но понятно, что речь идет о политике технологического и экономического сдерживания развития Китая. С другой стороны, как видим, пока что никто не атакует более лояльные к американским законам компании, например Xiaomi.

Источник: telecoms.com

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теги: геополитика телеком Китай США

© Алексей Бойко, MForum.ru

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