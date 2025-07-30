Микроэлектроника: ATE - выручка Teradyne оказалась выше прогнозов на волне спроса на оборудование для тестирования полупроводников

30.07.2025, MForum.ru

Компания Teradyne – крупнейший в мире провайдер ATE, оборудования для автоматического тестирования микросхем и электроники. Крупнейший конкурент - японская Advantest, но ее доля рыка существенно ниже. В совокупности эти две компании доминируют на рынке решений ATE с долей не менее 80-85% (на 2024, VLSI Research). Teradyne продает, в том числе, и роботизированные системы. Среди ее клиентов, например, Qualcomm и Texas Instruments.

Компания отмечает резкий рост спроса на свою продукцию, поскольку все больше производителей полупроводников инвестируют в контроль качества и наращивают производственные мощности из-за роста спроса на оборудование для тестирования GPU, чипов для ИИ-ЦОД, HBM-памяти. Новые чипы требуют больше тестовых контактов и все более высоких скоростей тестирования. Решоринг производства в США и Японию требует закупок ATE-оборудования.

Выручка компании за 2q2025 составила $652 млн (выше прогнозов аналитиков), сегмент тестирования полупроводников дал $492 млн из них. Хотя компанию «кормят» ATE-решения, она старается диверсифицировать свой бизнес – ей принадлежит самый известный в мире производитель коботов, компания Unversal Robots, а также тоже сравнительно известная – Mobile Industrial Robots, выпускающая мобильных роботов для производств и складов.

Компания с оптимизмом смотрит и на 2H2025, и на ближайшую пару лет. На 3q2025 прогноз выручки - $670-720 млн. Некоторую долю скептицизма может добавить тот факт, что до 15% выручки компании связано с закупками в Китай (SMIC / Huawei) – на эту часть выручки может влиять геополитика.

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теги: микроэлектроника ATE участники рынка Teradyne

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