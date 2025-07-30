Микроэлектроника: ATE - выручка Teradyne оказалась выше прогнозов на волне спроса на оборудование для тестирования полупроводников

MForum.ru
30.07.2025,
Компания Teradyne – крупнейший в мире провайдер ATE, оборудования для автоматического тестирования микросхем и электроники. Крупнейший конкурент - японская Advantest, но ее доля рыка существенно ниже. В совокупности эти две компании доминируют на рынке решений ATE с долей не менее 80-85% (на 2024, VLSI Research). Teradyne продает, в том числе, и роботизированные системы. Среди ее клиентов, например, Qualcomm и Texas Instruments.
Компания отмечает резкий рост спроса на свою продукцию, поскольку все больше производителей полупроводников инвестируют в контроль качества и наращивают производственные мощности из-за роста спроса на оборудование для тестирования GPU, чипов для ИИ-ЦОД, HBM-памяти. Новые чипы требуют больше тестовых контактов и все более высоких скоростей тестирования. Решоринг производства в США и Японию требует закупок ATE-оборудования.
Выручка компании за 2q2025 составила $652 млн (выше прогнозов аналитиков), сегмент тестирования полупроводников дал $492 млн из них. Хотя компанию «кормят» ATE-решения, она старается диверсифицировать свой бизнес – ей принадлежит самый известный в мире производитель коботов, компания Unversal Robots, а также тоже сравнительно известная – Mobile Industrial Robots, выпускающая мобильных роботов для производств и складов.
Компания с оптимизмом смотрит и на 2H2025, и на ближайшую пару лет. На 3q2025 прогноз выручки - $670-720 млн. Некоторую долю скептицизма может добавить тот факт, что до 15% выручки компании связано с закупками в Китай (SMIC / Huawei) – на эту часть выручки может влиять геополитика.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника ATE участники рынка Teradyne
--
Публикации по теме:
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru