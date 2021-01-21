5G: Nokia обеспечила 5G на стадионе Optus в Австралии

21.01.2021, MForum.ru

Оператор Optus запустил 5G на одноименном стадионе в Перте, Австралия. Пользователям стала доступна услуга мобильного интернета во время спортивных или музыкальных ивентов с пиковыми скоростями скачивания - до 1.1 Гбит/c, скорости в обратном направлении могут достигать 100 Мбит/с.

Задействовано решение Nokia 5G AirScale indoor Radio Solution (ASiR), которое обеспечивает покрытие в корпоративных помещениях или в VIP-зонах. Для обеспечения открытой территории задействованы решения из линейки AirScale Radio Access, включая 5G RAN, AirScale BS, AirScale Micro Remote Radio Head. Также были поставлены малые соты Nokia 5G.

Источник: nokia.com

Optus развивает сеть 5G в Австралии, закупая решения радиоподсистемы у Ericsson и Nokia, закупка китайского 5G в Австралии запрещена регулятором. У оператора 60 МГц в n78 3.5 ГГц - есть, где развернуться. Сеть 5G оператора считается запущенной в коммерческую эксплуатацию 31 октября 2020 года, массовые услуги 5G оператор начал предоставлять с марта 2020 года, когда была запущена двухдиапазонная сеть 5G 2.3ГГц/3.5 ГГц в Сиднее с использованием оборудования Ericsson.

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