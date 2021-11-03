Регулирование: Большая стирка - в США готовят зачистку от телеком-оборудования Huawei и ZTE

03.11.2021, MForum.ru

Как сообщает агентство Bloomberg, в ближайшие месяцы начнется демонтаж оборудования компаний Huawei и ZTE, которое на сегодняшний день работает во многих регионах США.

В пятницу FCC (Федеральная комиссия по связи США) запустила программу возмещения затрат на замену оборудования Huwei и ZTE, которое объявлено угрозой национальной безопасности США. То есть дан "зеленый свет" на подачу заявок на субсидии всем, кто должен отказаться от использования соответствующего оборудования.

Причины происходящего - из разряда геополитических. Простого решения нет, учитывая масштабы использования китайского телеком-оборудования в США. Выделение средств для субсидирования замен должно ускорить процесс. Все, кто получит субсидии, должны будут завершить своп на новое оборудование не позднее, чем через год.

Целевые получатели субсидий - это небольшие. как правило сельские операторы с числом клиентов менее 10 млн. Без субсидирования они бы, вероятнее всего, не смогли бы выполнять пожелания федеральных властей, но, получив субсидии, придется этим заняться. И это отнимет у них массу времени и сил, которые можно было бы потратить на что-то более полезное.

Отдельная задача - утилизовать китайское оборудование, чего также требуют власти. Демонтированное оборудование нельзя продавать кому-либо в мире, его требуется непременно уничтожить. К счастью для этого есть промышленные измельчители, но за их аренду придется заплатить. Но не ранее, чем будет закуплено и развернуто новое оборудование, чтобы не возникали перерывы в обслуживании.

Учитывая существующий дефицит микросхем, у "заменятелей" могут возникнуть проблемы со сроками получения нового оборудования, кроме того, нельзя исключить продолжения роста цен на компоненты и на телеком-оборудование. Сойдутся ли концы с концами, или окажется, что в новых сетях покрытие или пропускная способность окажутся меньше, чем в существующих.

А пока что операторы до середины января 2022 года должны подать заявки на компенсацию.

В общем, все как всегда, паны дерутся (или имитируют торговые войны), а у холопов чубы трясутся. Что же, быть может так быстрее у большего числа людей возникнут вопросы к тем, кто записал себя в паны.

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теги: китайская угроза регулирование телеком субсидирование Huawei ZTE США геополитика

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