Микроэлектроника: Synopsys останавливает продажи в Китае из-за экспортных ограничений правительства США

31.05.2025, MForum.ru

Это следует из внутренней записки, которую получили сотрудники в Китае, об этом рассказывает Reuters.

В связи с этим Synopsys «приостанавливает» свои квартальные и годовые прогнозы.

В записке, в частности, говорится: «Согласно нашей первоначальной интерпретации, эти новые ограничения в целом запрещают продажу наших продуктов и услуг в Китае и вступают в силу с 29 мая 2025 года».

Ограничение доступа китайских фирм к инструментам EDA станет серьезным ударом по отрасли, поскольку китайские заказчики микросхем в значительной степени полагаются на передовое американское программное обеспечение. Synopsys, Cadence и Mentor Graphics от Siemens контролируют более 70% китайского рынка EDA, сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа в апреле 2025 года.

В письме, отправленном сотрудникам в Китае в пятницу, также говорилось, что уже отключен доступ китайских клиентов к порталу поддержки клиентов SolvNetPlus.

Каковы вероятны последствия?

EDA – новый фронт технологической войны между США и Китаем.

🔹 Краткосрочные

Можно ожидать снижения качества проектирования в Китае из-за ограничений в доступе к наиболее передовым EDA-инструментам. Какие проекты остановятся или будут приостановлены. Сформируется задержка в освоении новых техпроцессов, вырастет применение «рискованного ПО», включая локальные альтернативы. Это должно будет замедлить развитие китайской индустрии ИИ, телекома, автоэлектроники. Но также это увеличит усилия Китая в области внутренних решений. Можно ожидать ускоренных разработок Galax (EDA от SMIC), Corentium, Haneda, каких-то еще разработок.

Что касается Synopsys, то компания потеряет серьезную долю доходов, ухудшатся ее позиции на мировом рынке, снизится прибыльность, снизятся возможности для R&D. Возможны судебные иски от китайских клиентов.

🔹 Долгосрочные

Можно ожидать, что Китай постарается создать замкнутую экосистему без опоры на западные компании. Учитывая размер рынка, это возможно, но потребует нескольких лет, возможно около 10 лет. Появится госпрограмма ускоренного развития национальных EDA-решений. Появится больше участников рынка EDA. Может активизироваться сотрудничеств с ЕС и Россией, чтобы решить задачу максимально быстро.

Synopsys придется серьезно перекраивать свою работу, возможно переносить часть бизнеса в Европу или страны вне санкционного поля.

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