Микроэлектроника: Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники

MForum.ru
13.11.2024,
Это связано с гигантскими инвестициями Китая в закупки оборудования для производства чипов. Только за 1H2024 Китай вложил в покупку такого оборудования $24,73 млрд. Это примерно столько же, сколько инвестировали Южная Корея, Тайвань, Япония и США вместе взятые - $23,68 млрд.
Китай наращивает закупки производственного оборудования, в основном, импортного, в попытках смягчить действие все новых и новых санкций США и союзников, направленных на сдерживание китайского потенциала в области суперкомпьютеров и ИИ.
Инвестиции эти особенно выросли в последние годы. Еще в 2022 году на закупки оборудования было выделено $28 млрд, а в 2023 году - $36,6 млрд, в 2024 году, согласно прогнозу – будет от $35 млрд и выше. Все цифры – SEMI.
Инвестирование «как не в себя» не может быть эффективным. В перспективе это приведет к недоиспользованию мощностей. Но это – по логике западных аналитиков. А если целится на захват все новых рынков с вытеснением с них любых конкурентов, местных или зарубежных, то никаких избыточных мощностей у Китая не образуется. Процесс этого вытеснения будет основан на снижении цен на чипы.
Кроме того, всплеск спроса из Китая лихорадит предприятия, занимающиеся производством оборудования. Если в 2022 году доля китайских заказчиков составляла 17% в выручке ASML, то в 3q2024 года она выросла до 49%. И это при множестве ограничений на поставки в Китай продукции ASML. Примерно та же картина и у японских производителей оборудования.
Растущие закупки Китая заставили производителей задуматься о расширении мощностей. Но этот всплеск спроса – сугубо временный, поскольку Китай активно стремится к возможно полному импортзамещению, как на уровне чипов, так и на уровне производственного оборудования. Так что расширенные производственные мощности «американского блока» весьма скоро могут оказаться невостребованными.
Ситуацию делает не столь острой недостаток технологий и компетенций в Китае в создании производственного оборудования и передовых чипов. Но там, где эти компетенции уже есть, доля китайской продукции растет не только на внутреннем рынке Китая, но и в целом по миру.
Так, по данным TrendForce, доля китайских производителей в сегменте массовых чипов DRAM выросла с 4% в 2022 году до 11% в 2024 году. Нет сомнений, что этот рост продолжится и в 2025 году – Morgan Stanley прогнозирует рост до 16% к концу 2025 года.
В итоге сейчас участники рынка чувствуют себя сильно по-разному в зависимости от того, насколько они ориентированы на передовое или на зрелое производство. Те, кто ориентирован на зрелые техпроцессы, как Nanya Technology, Тайвань, проседают в 2024 года на более чем 40%, не выдерживая конкуренции с китайскими производителями. А те, кто занят разработкой и выпуском передовых микрочипов для ИИ, пока что чувствуют себя неплохо, как корейская SK Hynix или американская Nvidia.
И это вполне наглядный урок для всех, кто надеется, что сможет найти себе место на рынке микроэлектроники в мире, где Китай не сдерживают санкции. Роль которых, тоже, не стоит переоценивать, они могут оказаться лишь временным фактором сдерживания Китая. Особенно с учетом того, что Китай вкладывает не только в покупку готового оборудования, но и в разработку собственного – хотя это не такой простой и быстрый процесс, здесь время является ограничивающим фактором, практически независимо от величины инвестиций.
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теги: микроэлектроника Китай тренды прогнозы геополитика мнения
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© Алексей Бойко,
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