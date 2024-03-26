Микроэлектроника: Правительственная делегация Вьетнама обсуждает в США возможности расширения сотрудничества в области микроэлектронного производства

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Микроэлектроника: Правительственная делегация Вьетнама обсуждает в США возможности расширения сотрудничества в области микроэлектронного производства

26.03.2024, MForum.ru

Об этом сообщает Reuters. Встречались госсекретарь США Энтони Блинкен и делегация, возглавляемая министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Соном. Обсуждалось расширение сотрудничества в области полупроводников и диверсификация цепочек поставок. Это продолжение обмена визитами - в сентябре в Ханой летал президент США и было подписано соглашение об укреплении связей между двумя странами. Все это - часть больших усилий США по созданию противовеса Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

 

 

Основная задача США - снизить зависимость от китайских цепочек поставок. Средства ее решения - пока что не очень эффективные попытки расширить производство внутри страны и наращивание торговли с проверенными партнерами - от Кореи и Японии до Индии и Вьетнама. Производство чипов - одно из стратегических направлений, поскольку в Вашингтоне стремятся ограничить подверженность этого сегмента рискам, связанным с Тайванем. Не забыли обсудить также сотрудничество в области прав человека, безопасности, образования и культуры - в госдепе помнят критику со стороны правозащитных групп, по итогам сентябрьского визита во Вьетнам президента Байдена, тогда его критиковали за то, что он уделил мало внимания вопросам прав человека. В рамках той поездки были представлены новые инициативы и инвестиции в полупроводниковую индустрию Вьетнама таких компаний, как Amkor, Synopsys и Marvel. Посещали Вьетнам также представители американской GlobalFoundries и тайваньской PSMC. В сентябре 2023 года премьер Фам Минь Чинь посетил штаб-квартиры NVidia и Synopsys

Американские компании не ждут итогов всех этих переговоров чиновников. LAM Research, американский производитель оборудования для производства микросхем, провела переговоры с премьером Вьетнама о проекте инвестиций в создание местного производства. В декабре 2023 года Ханой собирался посетить исполнительный директор NVidia Дженсен Хуанг. По информации неназванного отраслевого источника, Nvidia собиралась договориться о сделке по передаче технологий, минимум, с одной вьетнамской компаний.

Ряд американских компаний уже работают во Вьетнаме. Здесь действует, например, крупнейший в мире завод по упаковке и тестированию компании Intel. Но в ноябре 2023 года эта компания отложила запланированные инвестиции в размере $1 млрд в производство во Вьетнам, которые могли практически удвоить масштабы операций американского производителя в этой стране (оцениваются в $1,5 млрд). Компания обеспокоена стабильностью поставок электроэнергии и чрезмерной бюрократией. Есть американские бизнесы разработки микросхем на юге Вьетнама - Semicon и Microchip, США. Центр исследований и разработок полупроводников Amkor базируется в Ханое. А невдалеке от Ханоя Amkor строит современную «мегафабрику» по упаковке и тестированию микросхем.

Кроме американских, стремятся во Вьетнам и ряд других компаний "американского блока" - центр исследований и разработок полупроводников компаний Samsung размещен в Ханое. В ноябре 2023 года Ханой посетила группа представителей почти 30 компаний из Нидерландов. Первые итоги - производитель чипов BE Semiconductor Industries (Besi) получил разрешение на первоначальные инвестиции в размере $5 млн в аренду завода на юге Вьетнама. Ожидается, что за ними последуют и другие инвестиции, поскольку компания планирует построить во Вьетнаме собственный завод. VDL Enabling Technologies не посылала своего представителя в ту поездку, но сообщалось, что эта компания также приняла решение об инвестициях во Вьетнаме.

Вьетнам не очень готов к тому, чтобы решать проблемы американцев в области микроэлектроники. И дело не только в нехватке квалифицированных кадров, а она есть и значительная, по части опытных инженерных кадров. В стране с населением порядка 100 млн человек, насчитывается всего 5 - 6 тысяч обученных инженеров, располагающих экспертизой в области микроэлектроники. Ожидаемый спрос на них - 20 тысяч через 5 лет и 50 тысяч - через 10 лет. 

Полупроводниковая промышленность Вьетнама на сегодня характеризуется кластерным распределением: северный регион специализируется на ATMP памяти (Integrated Circuit Assembly Test and Marking), а южный регион занимается в основном на ATMP IC и разработке чипов. Есть и другие проблемы - неразвитость наземного транспорта, политика "все сложно" в отношении интернета и другие факторы. В Вьетнаме, вытянутом с севера на юг, транспортные и другие проблемы создают "коммуникационный" барьер в экосистеме. 

Заметным и серьезным ограничением является энергоснабжение, особенно с учетом энергоемкости полупроводниковой промышленности и чувствительности к стабильности подачи энергии. Во Вьетнаме энергетическая инфраструктура не так развита, как в Китае, поэтому требуются серьезные ее улучшения, чтобы отвечать потребностям полупроводникового сектора.  

Регуляторы Вьетнама уже озаботились составлением плана действий и соответствующих стратегий для роста отрасли, начиная с подготовки 50 тысяч инженеров к 2030 году. Благо в стране есть избыточные человеческие ресурсы (не путать с дефицитом образованных кадров). Созданы исследовательские подразделения во Вьетнамском национальном университете, Вьетнамском национальном университете, Университете Дананга, Ханойском университете науки и технологий. Работают парки высоких технологий в Ханое, Хошимине, Дананге. Сформированы различные механизмы стимулирования инвестиций. Создана VSN (Вьетнамская сеть полупроводников). Эта организация должна помочь координации усилий различных участников рынка, помочь Вьетнаму стать надежным партнером в региональной и глобальной экосистеме полупроводников. 

Вьетнам - это ворота к обширному рынку Юго-Восточной Азии и шлюз к Китаю, поэтому массированные американские инвестиции в развитие этой страны практически неизбежны. Да и правительство Вьетнама очень хочет, чтобы в стране появилось производство современных микросхем - собственное или зарубежное, сейчас не так важно, лишь бы успеть к магическому 2030 году. Общими усилиями можно сделать из Вьетнама еще одного заметного участника мирового рынка микроэлектронного производства. Но многое будет зависеть и от Вьетнама.

Стране предстоит решить такие вопросы, как увеличение субсидирования предлагаемых проектов. Необходимо изменить бизнес-климат - провести необходимую коррекцию законодательной базы, снизить уровень бюрократии и административного давления на бизнес. Важно создать необходимую инфраструктуру в стране, прежде всего, транспортную - автодороги и энергетическую - стабильное и гарантированное энергоснабжение. От того, насколько хорошо администрация Вьетнама сможет решить все эти задачи, зависит результат - насколько мощным окажется новый игрок. В этом Вьетнам во многом напоминает Индию, разве что масштабы на порядок меньше. США и союзники, вероятно, попробуют тянуть одновременно оба проекта - вьетнамский и индийский, это важно, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая. 

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теги: микроэлектроника геополитика Вьетнам США зарубежные новости 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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