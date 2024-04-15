Микроэлектроника: Чем ближе выборы, тем больше сопротивление союзников антикитайским экспортным ограничениям

MForum.ru
15.04.2024,
Попытки США оказать давление на Нидерланды и Японию с целью дальнейшего ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям, на этой неделе потерпели поражение: обе страны пытаются «тянуть резину» в отношении принятия новых ограничений - все хотят дождаться определенности в отношении того, какие силы победят на президентских выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg.
Правительство Байдена призывает союзников сократить техобслуживание запрещенного к поставкам в Китай оборудования. Эти усилия включают, прежде всего, давление на правительство Нидерландов с целью, чтобы в этой стране запретили обслуживать и ремонтировать оборудование для производства микросхем, закупленное китайцами, когда запрет еще не вступил в силу. От Японии просят сократить поставки в Китай хотя бы ряда химикатов, прежде всего, тех, что требуются для высокотехнологичного производства.
Обе «союзные» страны сопротивляются этим просьбам, желая получить больше времени. Они ссылаются на необходимость оценить влияние последних запретов на экспорт, которые вступили в силу совсем недавно.
Эта тупиковая ситуация - сигнал о том, что неопределенность в отношении шансов Байдена сохранить свое место мешает попыткам правительства наращивать торможение китайского технологического подъема. Хотя Трамп уже успел высказаться о планах введения пошлины более 60% на китайские товары в случае его избрания, его позиция в отношении торговых войн в области технологий остается неясной.
По словам людей, знакомых с ситуацией, американская делегация заехала и в Берлин, чтобы обсудить с коллегами из этой страны аналогичные ограничения. В частности, американские чиновники хотели бы, чтобы немецкие чиновники ограничили поставки оптических компонентов Carl Zeiss AG в Китай.
Официальные лица в правительстве Германии не выразили поддержку и не отвергли предложений США прямым текстом, указывая, на поездку канцлера Шольца в Китай. Впрочем, нерешительность немецкого правительства в эпоху правления Шольца давно уже не вызывает недоумения, но только разочарование.
Официальные лица США на этой неделе побывали и в Брюсселе, где они обсуждали, в частности, санкции и темы микроэлектроники, в том числе и применительно к России.
Японские чиновники уже успели высказаться - в этой стране не готовы согласиться с призывами ограничить экспорт в Китай хотя бы некоторых важных компонентов, необходимых для производства чипов. Нет данных о том, поднималась ли эта тема во время визита премьера Японии Фумио Кисиды в Вашингтон на прошедшей неделе.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.
теги: микроэлектроника геополитика и микроэлектроника экспортный контроль зарубежные новости
--
Публикации по теме:
11.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония видит возможности для расширения сотрудничества с США в области чипов следующего поколения / MForum.ru
09.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC в Японии. Битва друзей за кадры микроэлектроники / MForum.ru
08.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC получило обещания США на субсидирование в объеме $6,6 млрд / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Самая сложная инженерная задача TSMC / MForum.ru
26.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай без доступа к технологиям ASML не останется? / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310, 5310 и 230 в версиях 2024 года представлены официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3 представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad Pro с 12.1” IPS-дисплеем и SD 7s Gen / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y38 5G получит Snapdragon 4 Gen 2 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Появился тизер нового смартфона Motorola, возможно речь о Moto G64 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: Realme C63 – бюджетный смартфон с 50 Мп камерой и отделкой искусственной кожей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo получит Snapdragon 8s Gen 3 и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: P=POWER, анонсирована новая серия смартфонов Realme / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro представят 10 апреля / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен третий вариант Vivo V30 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Pro на Snapdragon 7 Gen 3 и быстрой зарядкой 125 Вт представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X7b 5G с Dimensity 6020 и АКБ 6 000 мАч / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Redmi K80 Pro получит napdragon 8 Gen 4 и АКБ 5500 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru