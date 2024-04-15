Микроэлектроника: Чем ближе выборы, тем больше сопротивление союзников антикитайским экспортным ограничениям

15.04.2024, MForum.ru

Попытки США оказать давление на Нидерланды и Японию с целью дальнейшего ограничения доступа Китая к полупроводниковым технологиям, на этой неделе потерпели поражение: обе страны пытаются «тянуть резину» в отношении принятия новых ограничений - все хотят дождаться определенности в отношении того, какие силы победят на президентских выборах в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Байдена призывает союзников сократить техобслуживание запрещенного к поставкам в Китай оборудования. Эти усилия включают, прежде всего, давление на правительство Нидерландов с целью, чтобы в этой стране запретили обслуживать и ремонтировать оборудование для производства микросхем, закупленное китайцами, когда запрет еще не вступил в силу. От Японии просят сократить поставки в Китай хотя бы ряда химикатов, прежде всего, тех, что требуются для высокотехнологичного производства.

Обе «союзные» страны сопротивляются этим просьбам, желая получить больше времени. Они ссылаются на необходимость оценить влияние последних запретов на экспорт, которые вступили в силу совсем недавно.

Эта тупиковая ситуация - сигнал о том, что неопределенность в отношении шансов Байдена сохранить свое место мешает попыткам правительства наращивать торможение китайского технологического подъема. Хотя Трамп уже успел высказаться о планах введения пошлины более 60% на китайские товары в случае его избрания, его позиция в отношении торговых войн в области технологий остается неясной.

По словам людей, знакомых с ситуацией, американская делегация заехала и в Берлин, чтобы обсудить с коллегами из этой страны аналогичные ограничения. В частности, американские чиновники хотели бы, чтобы немецкие чиновники ограничили поставки оптических компонентов Carl Zeiss AG в Китай.

Официальные лица в правительстве Германии не выразили поддержку и не отвергли предложений США прямым текстом, указывая, на поездку канцлера Шольца в Китай. Впрочем, нерешительность немецкого правительства в эпоху правления Шольца давно уже не вызывает недоумения, но только разочарование.

Официальные лица США на этой неделе побывали и в Брюсселе, где они обсуждали, в частности, санкции и темы микроэлектроники, в том числе и применительно к России.

Японские чиновники уже успели высказаться - в этой стране не готовы согласиться с призывами ограничить экспорт в Китай хотя бы некоторых важных компонентов, необходимых для производства чипов. Нет данных о том, поднималась ли эта тема во время визита премьера Японии Фумио Кисиды в Вашингтон на прошедшей неделе.

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