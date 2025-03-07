Микроэлектроника: ASML продолжает строить ремонтно-сервисный центр в Пекине, несмотря на ужесточение экспортных ограничений

MForum.ru
07.03.2025,
В отличие от американской Applied Materials, которая была вынуждена прекратить сервисное обслуживание оборудования ряда клиентов в Китае, нидерландская ASML намерена открыть центр «повторного использования и ремонта» в Пекине в 2025 году, знают в South China Morning Post.
Этот шаг свидетельствует о том, что несмотря на очевидное давление США на правительство Нидерландов, компания ASML не намерена отказываться от весьма существенного для нее рынка – согласно годовому отчету ASML, на Китай пришлось 36% ее дохода в 2024 году, больше, чем на Корею (23%), США (16%) и Тайвань (15%).
ASML в отчете отметила, что спрос на DUV-машины был выше, чем компания могла обеспечить, особенно, заказы из Китая на определенные модели.
Как подчеркивает South China Morning Post, ASML объясняет высокий спрос из Китая своего рода «отложенным спросом», в компании ожидают его снижения после того, как китайские производители смогут получить то, что хотели, но не могли купить ранее. Отмечается высокий спрос на оборудование для производства чипов памяти, обусловленный ростом спроса на технологии ИИ, при этом Китай лидирует по объему заказов на такое оборудование.
Новый сервисный центр ASML в Пекине должен будет упростить и ускорить логистику для китайских покупателей оборудования ASML. У ASML есть множество ремонтных центров по всему миру, например, в Азии (Корея, Тайвань, Китай), США (Уилтон, Сан-Диего, Вашингтон), Канаде (Ванкувер), ЕС (Вельдховен).
Тем временем американской Applied Materials пришлось прекратить обслуживание ряда (не всех!) клиентов в Китае, что уже привело к потери дохода в размере $400 млн в 2025 ф. году.
Несмотря на свой шаг, ASML предупредила, что геополитические риски и экспортные ограничения могут негативно повлиять на продажи компании в Китае. Санкции США, Нидерландов и Японии уже ограничили компанию в возможностях поставки передовых систем. В ASML ожидают, что на Китай придется около 20% от объема продаж в 2025 году.
ASML рассчитывает в 2025 году выручить от 30 до 35 млрд евро, что на 15% больше год к году. Ожидается, что бум спроса на ИИ приведет к росту спроса на системы фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Такие системы ASML Нидерланды не разрешают поставлять в Китай по просьбе США.
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теги: микроэлектроника геополитика
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