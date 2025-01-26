Микроэлектроника: Американская «полупроводниковая» блокада Китая провалилась?

MForum.ru
26.01.2025,
Такой вывод предлагается сделать, поскольку экспорт микросхем из Китая растет 14 месяцев подряд. Его объем достиг $160 млрд. В основе этих цифр – таможенные данные. Рост за 2024 год – на 17,4%. Т.е. экспорт микроэлектроники оказался выше, чем даже экспорт мобильных телефонов – их продали на $134 млрд.
Таким образом, речь идет об устойчивой восходящей траектории, несмотря на все ужесточения экспортного контроля США.
Аналитики TrendForce прогнозируют, что в период с 2024 по 2027 год ожидается, что доля зрелых технологических мощностей Китая вырастет с 34% до 47% от общемирового объема. За счет этого Китай обгонит Тайвань, доля которого, напротив, сократится (43% в 2024 году и 36% в 2027 году).
На этом фоне крупные европейские производители микросхем, прежде всего, Infineon, NXP и STMicro, расширяют сотрудничество с китайскими производителями. В частности, STMicro уже начала сотрудничество с Hua Hong Semiconductors, втором по объемам контрактным производством Китая – стороны планируют производить 40нм микроконтроллерные блоки «для удовлетворения рыночного спроса и оптимизации цепочки поставок». NXP также объявила о планах по расширению своих производственных мощностей в Китае с целью создания полностью китайской цепочки поставок.
Можно ли согласиться с выводом из заголовка? США не слишком пытались сдерживать развитие Китая в области зрелых технологий (возможно, напрасно). Экспортные ограничения касались в основном и прежде всего новых технологий, необходимых для развития ИИ. И здесь успехи Китая, как минимум, скромнее. Впрочем, нельзя не отметить немалые усилия, которые сосредоточены на создании собственного производственного оборудования.
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теги: микроэлектроника тренды геополитика
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