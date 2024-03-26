Микроэлектроника: Китай без доступа к технологиям ASML не останется?

26.03.2024, MForum.ru

Министр торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в раках визита в Китай премьера Нидерландов Марка Рютте. В интервью голландской деловой газете FD, на которое ссылается Reuters, министр заявляет, что ASML (выпускает оборудование для производства чипов), это "самая важная компания, которая у нас есть". И продолжает: "Защита интересов ASML - [для нас] номер один". Это сказано больше для американцев, чем для китайцев.

Легким визит не будет. Нидерланды пытаются в очередной раз проскользнуть между Сциллой и Харибдой. Встреча посвящена политике в отношении экспорта и обслуживания ранее закупленного в Китай оборудования ASML. Для ASML китайский материковый рынок - второй по величине после китайского островного рынка (Тайваня). Материк был бы на первом месте, если бы США не запрещали поставлять в Китай наиболее совершенные (и по совместительству самые дорогие в мире) фотолитографы EUV-типа.

Напомнив про важность ASML для Нидерландов, Джеффри ван Леувен не забыл обозначить и стартовую переговорную позицию: "национальная безопасность, наша и наших партнеров, важнее экономических интересов". А вот это уже фраза и для Китая, и для США. Одним ее слышать неприятно, другим - наоборот.

Мало того, что дипломатам и правительству Нидерландов чем далее, тем сложнее приходится лавировать между интересами Китая и США, масла в огонь подливает и ASML. Сознавая свою значимость для бюджета Нидерландов, гендиректор компании грозится, что компания может сменить место дислокации, если ее планы роста не могут быть реализованы в Нидерландах из-за позиции правительства, которое склонно слишком хорошо слышать просьбы заокеанского партнера. Сомнительная угроза - куда это, интересно, может уйти ASML, глубоко интегрированная в технологии германских и американских производителей?

В общем, в отношении EUV, я бы очень удивился, если бы Китай смог продавить закупку этого оборудования (хотя всякие подковерные договоренности возможны). Основная дискуссия пойдет, вероятно, в отношении того, откажется ли ASML от продолжения обслуживания оборудования, закупленного ранее китайскими клиентами на миллиарды долларов, или нет? Такой отказ требует от Нидерландов США, поскольку это оборудование сейчас в списке экспортных ограничений, а ряд лицензий - "исключений" истекут к 31 декабря 2024 года.

Нидерланды, конечно, хотели бы продавать EUV оборудование в Китай. И уж тем более готовы обслуживать ранее купленное. Это нормальная практика - в противном случае есть риски того, что в Китае предпочтут заменить решения ASML DUV на решения японских Canon и Nikon. И Нидерланды лишатся второго по величине рынка ASML на долгие годы.

Здесь, конечно, тоже все не так просто. Правительство Японии испытывает столь же значительное давление со стороны США, поэтому далеко не факт, что у Китая будет такая опция, как переключение на японское оборудование.

В целом рассуждать на эти темы почти бесполезно, поскольку, как говаривал магистр Йода: "Скрыто будущее, непредсказуемо". Китай в пожарном порядке проектирует собственные фотолитографические решения, взять хотя бы SMEE, а не только она этим занимается. Да и возможность сотрудничества России, Китая и Беларуси по части разработки фотолитографа на замену решений "США и союзных стран", я бы не исключал. Это сугубо гипотеза, о каких-либо договоренностях такого плана я никогда не слышал.

В любом случае, учитывая общий курс Китая на импортзамещение и локализацию производства в области микроэлектроники, отказ от закупок решений ASML, Canon и Nikon - дело нескольких лет (при сохранении КНР ее текущего курса). А потому Нидерландам, возможно, не стоит так уж держаться за ускользающую возможность работы с китайским рынком. Сейчас может быть важнее крепить отношения с союзниками, выполняя пожелания США. Решать это будут в Амстердаме, а с китайцами обязательно поторгуются, послушают, что те предложат за продолжение сервисного обслуживания.

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