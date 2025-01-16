Микроэлектроника: Нидерланды расширят экспортный контроль за оборудованием для производства полупроводниковм

MForum.ru
16.01.2025,
Правительство Нидерландов заявило, что с 1 апреля 2025 года расширит экспортный контроль за современным полупроводниковым оборудованием. Компания ASML уже заявила, что не ожидает, что это окажет существенное влияние на ее бизнес. Требования к лицензированию экспорта оборудования для производства микроэлектроники в Нидерландах были впервые введены в 2023 году под давлением США и призваны ограничить поставки в Китай. С тех пор они лишь расширялись.
Последние меры потребуют от компаний поучения экспортных лицензий на «очень ограниченное» количество технологий, на поставки измерительного и инспекционного оборудования, говорится в заявлении Министерства торговли Нидерландов.
В ASML отметили, что не видят дополнительного негативного влияния на экспортные возможности компании по сравнению с декабрем 2024 года, когда США заявили о новых экспортных ограничениях в отношении Китая.
Новые правила включают технологии, используемые для обнаружения дефектов в пластинах и выращенных на них структурах, а также оборудование, которое улучшает измерения после осаждения и травления.
Минторг Нидерландов планирует вносить в экспортные правила «незначительные изменения, время от времени», чтобы адаптировать их к развитию технологий.
По материалам Reuters
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника экспортный контроль Нидерланды
--
Публикации по теме:
13.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: США ужесточают контроль над потоками ИИ-чипов по всему миру / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Запрет на экспорт чипов из США в Китай может быть расширен на чипы по технологии до 16 нм / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство Байдена в последний раз представило новые ограничения в области экспорта микроэлектроники в Китай / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: США должны принять жесткие меры против SMIC – считают республиканцы / MForum.ru
19.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Почему производство чипов это новая гонка вооружений / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru