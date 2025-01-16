Микроэлектроника: Нидерланды расширят экспортный контроль за оборудованием для производства полупроводниковм

16.01.2025, MForum.ru

Правительство Нидерландов заявило, что с 1 апреля 2025 года расширит экспортный контроль за современным полупроводниковым оборудованием. Компания ASML уже заявила, что не ожидает, что это окажет существенное влияние на ее бизнес. Требования к лицензированию экспорта оборудования для производства микроэлектроники в Нидерландах были впервые введены в 2023 году под давлением США и призваны ограничить поставки в Китай. С тех пор они лишь расширялись.

Последние меры потребуют от компаний поучения экспортных лицензий на «очень ограниченное» количество технологий, на поставки измерительного и инспекционного оборудования, говорится в заявлении Министерства торговли Нидерландов.

В ASML отметили, что не видят дополнительного негативного влияния на экспортные возможности компании по сравнению с декабрем 2024 года, когда США заявили о новых экспортных ограничениях в отношении Китая.

Новые правила включают технологии, используемые для обнаружения дефектов в пластинах и выращенных на них структурах, а также оборудование, которое улучшает измерения после осаждения и травления.

Минторг Нидерландов планирует вносить в экспортные правила «незначительные изменения, время от времени», чтобы адаптировать их к развитию технологий.

По материалам Reuters

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника экспортный контроль Нидерланды

--