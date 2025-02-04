Микроэлектроника: Япония ужесточает контроль за экспортом микроэлектроники и оборудования для его производства

MForum.ru
04.02.2025,
Разные страны и блоки стран все более активно обмениваются ограничениями экспорта. На этот раз ограничительные меры касаются экспорта из Японии современных процессоров, криокулеров для квантовых компьютеров и литографических машин. Заявляется, что делается это для того, чтобы предотвратить их использование в военных целях, - об этом сообщает Tom’s hardware со ссылкой на The Japan Times.
Ограничения должны вступить в силу в мае 2025 года, в дальнейшем компаниям придется получать экспортные лицензии перед продажей за рубеж своей высокотехнологичной продукции.
Кроме того, в Японии добавили в черный список 42 китайские компании, что нарастило их общее количество примерно до 110. Эти меры наверняка вводятся по «настоятельной просьбе» США, хотя официально об этом никто, конечно, не говорит.
Китай ожидаемо ответил критикой данного шага японцев, предупредив о возможных «сбоях в торговле». Япония утверждает, что меры не направлены против какой-то конкретной страны, но весьма вероятно, что их появление, это следствие обеспокоенности США по поводу реэкспорта высокопроизводительных процессоров Nvidia для систем ИИ в Китай.
В последние месяцы Китай предпринимал дипломатические усилия по укреплению связей с союзниками США, включая Японию, в частности, премьер-министра Японии приглашали на открытие Зимних Азиатских игр в Харбине в начале февраля. Но приоритетом для японского премьера, вероятно, является встреча с президентом США, ожидающаяся 7 февраля.
В 2024 году японские вендоры оборудования для производства микросхем получили немалую выгоду в связи с повышенным спросом на такое оборудование со стороны китайских компаний, продажи достигли рекордных объемов. Три квартала подряд 50% экспорта японского оборудования для производства полупроводников шли в Китай. По итогам 3q2024 экспорт год к году подскочил на 82% до $3,32 млрд. В основном это оборудование Canon и Nikon для производства чипов для автокомпонентов и IoT-устройств.
Возможно, это «свет исчезнувших звезд», японские компании должны иметь план Б на случай полной потери ключевого для них китайского рынка.
Для Китая потеря возможности закупки производственного оборудования и фоторезистов из Японии была бы чувствительным ударом, несмотря на то, что японское оборудование в основном «заточено» под зрелые техпроцессы, а в Китае активно идет разработка собственных решений аналогичного класса. Впрочем, о полном перекрытии поставок японского оборудования в Китай речь пока не идет.
Ограничения поставок на готовые изделия вводятся потому, что в ближайшие годы ожидается, что в Японии появится собственное производство по самым современным техпроцессам, в частности, 2нм.
Интересен запрет на криокулеры – тема квантовых компьютеров, похоже, воспринимается все серьезнее, соответственно, запреты расширяются и в этой области – это признак растущей зрелости квантовых компьютеров.
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теги: микроэлектроника экспортный контроль
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