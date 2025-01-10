Микроэлектроника: Запрет на экспорт чипов из США в Китай может быть расширен на чипы по технологии до 16 нм

10.01.2025, MForum.ru

Как узнали в Economic Daily News, в США готовятся ужесточить экспортный контроль в части экспорта чипов в Китай. На днях США могут представить еще более строгие ограничения на экспорт ИИ и передовых чипов в Китай. Кроме того, отраслевые источники указывают, что США могут распространить ограничения с текущих от 7нм и ниже до 16нм и ниже, то есть на часть «зрелых» техпроцессов. Это может создать немалые проблемы для производственных предприятий, значительная доля заказов которых пока что поступает из Китая.

Некоторые эксперты уверены, что расширение запрета до 16нм приведет к заметным негативным последствиям для целого ряда производителей, что может спровоцировать новую волну сбоев в мировой полупроводниковой промышленности.

Например, у крупнейшего в мире контрактного производителя, компании TSMC, изделия по техпроцессу 16 нм обеспечили около 8% выручки. Впрочем, далеко не весь этот объем приходится на потребителей из Китая. Да и доля в выручке от процессов 3нм и 5нм быстро растет. Так что TSMC может пострадать от новых ограничений заметно меньше, чем, например, GlobalFoundries, у которой изделия 16нм обеспечивают большую часть дохода.

Кроме ограничений по техпроцессу, в администрации Байдена размышляют над ограничениями на продажи чипов ИИ в большинство мировых регионов, что может негативно повлиять, прежде всего, на такие компании как Nvidia и AMD. В частности, может быть создана «трехуровневая система ограничений» торговли чипами, которая должна будет заблокировать доступ к передовым технологиям для Китая и России.

По материалам TrendForce

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника санкции экспортные ограничения США

--