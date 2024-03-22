Микроэлектроника: США расследует связь SMIC и Huawei

22.03.2024, MForum.ru

Минторг США продолжило расследование в отношении компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) по обвинению в производстве высокопроизводительных процессоров для Huawei, поскольку правительство США намерено проверить - не было ли нарушений торговых санкций. Об этом рассказывает Mobile World Live.

Замминистра торговли, промышленности и безопасности Алан Эстевес предположил, что SMIC "потенциально" нарушила правила экспортного контроля США при производстве чипов для шэньчженьской компании, на которую распространяются торговые ограничения.

Запуск Mate 60 Pro в августе 2023 года стал поводом для суеты в США, поскольку в этом аппарата нашелся процессор 7нм. Это поставило под вопрос эффективность экспортного контроля США.

Утверждается, что для производства чипсета 7нм SMIC задействовало производственное оборудование нидерландской ASML, а также американских компаний Lam Research и Applied Materials, импортировано в Китай еще до того, как США и Нидерланды ввели ограничения на экспорт высокопроизводительного оборудования в материковый Китай в 2023 году.

Считается, что китайские компании не имеют доступа к оборудованию для изготовления чипов для литографии в жестком ультрафиолете (EUV), самому современному оборудованию для фотолитографии.

Правительство США также рассматривает возможность введения новых ограничений против 6 китайских производителей чипов, с которыми предположительно работает Huawei.

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теги: микроэлектроника геополитика США Китай зарубежные новости

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