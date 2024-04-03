Микроэлектроника: Самая сложная инженерная задача TSMC

03.04.2024, MForum.ru

NVidia стала третьей по стоимости компанией в мире на волне ажиотажа вокруг ИИ. Основатель компании Дженсен Хуанг говорит, что разработчик микросхем стоимостью $2,3 трлн не существовал бы без компании TSMC.Это повод поговорить о том, насколько незаменимой для мира является TSMC с ее оборотом в $625 млрд. Тему обсуждает Reuters.

TSMC добилась успеха в период, когда большинство заводов и сотрудников компании были сосредоточены на Тайване. Но чем далее, тем более, становится понятно, что такая ситуация более не является приемлемой, особенно в условиях противостояния США и Китая. То, насколько успешно TSMC справится с глобальной экспансией, повлияет на судьбы отраслей и экономик многих стран мира.

На сегодня TSMC это более 60% общемирового контрактного производства микросхем и монополия на передовые микропроцессоры. Печально, но РФ более не имеет доступа к мощностям TSMC. Жестко управляемые заводы TSMC - одни из самых прибыльных производств в мире, они показывают валовую прибыль более 50% в каждый из последних 3 лет. Компания опередила таких конкурентов как Intel, вкладывая большие объемы средств в разработку новых технологий. Капитальные затраты TSMC с 2021 года составляют в среднем $30 млрд. Больше инвестирует только Samsung Electronics, где мечтают выиграть у TSMC технологическую гонку, а с ней и крупнейшие заказы.

Сейчас успеху TSMC угрожают два фактора. Китай считает Тайвань своей провинцией и теоретически может в любой момент перейти к активным действиям по насильственному установлению над островом центральной власти. Такого рода действия, весьма вероятно, могут разрушить экономику Тайваня. По оценкам Bloomberg Economics, это сократило бы мировой ВВП на 10%, поскольку транснациональные компании и правительства ряда стран потеряли бы доступ к чипам TSMC. Между тем, генеративный ИИ, автономное вождение и другие инновации требуют все больших вычислительных мощностей.

Технологическое развитие в области микроэлектроники требует все более высоких затрат. Современные фотолитографы ASML стоят более $300 млн, новое их поколение может стоит уже ближе к $1 млрд за штуку. По оценкам Boston Consulting Group, современная фабрика, построенная к 2026 году будет обходиться в $35-$43 млрд и ее будут эксплуатировать примерно 10 лет.

Чтобы подстраховаться от геополитических рисков, заинтересованные правительства задумались о развертывании современных производств микроэлектроники на своих территориях. Мы помним о таких инициативах, как закон о чипах и науке в США ($53 млрд господдержки), аналогичный закон принят в ЕС ($47 млрд господдержки).

Это объясняет, почему TSMC неохотно, но все более решительно строит планы и предпринимает усилия по мировой экспансии своих производственных мощностей. Для компании это сложный процесс, ведь она стала успешной работая в домашнем регионе. Кроме того, у TSMC уже есть негативный опыт, спасибо современным США. Завод компании в Вашингтоне, открытый более 20 лет тому назад наглядно продемонстрировал особенности современной американской бизнес среды - более высокие, чем ожидалось затраты, спад спроса, проблемы с рабочей силой. "Изначально это был хаос, это была просто серия неприятных сюрпризов", - вспоминает Чанг из TSMC. После нескольких лет безуспешных попыток "заставить это работать", компания решила не расширяться в США. Чанг в сердцах назвал производство чипов в США "очень дорогостоящим и бесполезным занятием".

Прошли годы и компания TSMC вновь вернулась к необходимости географической экспансии. Обстановка на Тайване все "горячее" в геополитическом смысле. И вот - новая попытка построиться в США. На этот раз в качестве точки приложения сил и денег выбрана республиканская Аризона. Здесь TSMC готова рисковать, вкладывая $40 млрд в строительство двух крупных фабрик по производству современных полупроводников. Кроме того, чтобы диверсифицировать риски и приблизиться к крупнейшим потребителям, TSMC также будет строить с Sony и Toyota новые фабы в Японии. И, возможно, появится производство TSMC в Германии.

В США за последние 20 лет изменения если и происходили, то не в лучшую сторону. Проекты TSMC в Аризоне уже сталкиваются с задержками, перерасходом средств, нехваткой квалифицированных строительных рабочих, столкновениями с местными профсоюзами. А правительство в Вашингтоне, вот сюрприз, все еще не выделило средства TSMC. Тем не менее в TSMC все еще надеются получить от США господдержку хотя бы на $5 млрд. Дополнительные налоговые льготы, возможно, помогут демпфировать более высокие, чем ожидалось, затраты. Технологическое доминирование TSMC позволяет ей перекладывать часть этих затрат на таких клиентов как Apple, которая заинтересована диверсифицировать свои цепочки поставок, завязанные на Apple. Дополнительный импульс к развитию бизнеса дает растущий спрос на серверные чипы, используемые в моделях ИИ.

В итоге компания все еще верит в то, что сможет удерживать валовую прибыль выше 53% даже в условиях экспансии бизнеса в новые юрисдикции. И рентабельность капитала на уровне >25%. Но есть риск, что расходы на научные разработки, которые обеспечивают компании технологическое лидерство могут уменьшиться. А в Samsung Electronics вовсе не спят, там тоже готовы лить десятки миллиардов долларов в гонку за технологическое превосходство. Тем же самым заняты и в Intel.

Еще один глобальный риск - избыточные мощности. После того, как начали рушиться эффективно налаженные процессы международного разделения труда, когда каждая технологически развития страна задумалась об увеличении собственных замкнутых цепочек создания тех или иных продуктов, о минимизации зависимости от других стран хотя бы в критических областях, все крупные производители чипов занялись наращиванием мощностей своих производств. Пока что этому способствует рост спроса на чипы в связи с гонкой за лидерство в области ИИ. Не ясно, будет ли этот спрос достаточным. В 2023 году, например, на долю новых технологий приходилось всего 6% выручки TSMC. В компании ожидают роста этого показателя, но никто не гарантирует, что интерес к ИИ не стабилизируется или не пойдет вниз, если ожидаемые прорывы окажутся недостижимыми на текущем уровне технологий.

Доминирование TSMC очень огорчает Intel, где недовольны потерей лидерства и готовы вкладывать деньги и другие усилия, чтобы вернуть себе звание как крупнейшего, так и самого высокотехнологичного производителя в мире. Отсюда и проекты Intel по экспансии в США, и проекты выхода с производственными проектами в ряд других стран.

В общем и целом - перед TSMC стоит самая сложная в истории этой компании задача - масштабировать и географически диверсифицировать свой бизнес, не растеряв технологического лидерства. Все это придется делать в условиях жесткой конкуренции с Intel и Samsung Electronics. Причем у последних есть возможность получения приоритетной господдержки от правительств своих стран. У TSMC вместо этого - риск смены государственности на ее материнской территории.

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