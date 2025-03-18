Микроэлектроника: Google нацелилась на партнерство с тайваньской MediaTek в работах над следующим ИИ-чипом

18.03.2025, MForum.ru

Alphabet готовится к партнерству с Meditek в работе над своими ИИ-ускорителями Tensor Processing Units, планируемыми к выпуску в 2026 году. При этом Google не разрывает взаимодействие с Broadcomm, с которой совместно разрабатывала тензорные микросхемы в последние несколько лет (TPU v5p) и другие.

Как и Nvidia, Google разрабатывает серверные чипы ИИ, которые использует для внутренних исследований и разработок, а также сдает в аренду клиентам ИИ-сервера на базе своих чипов. Такой подход обеспечивает Google конкурентное преимущество в гонке ИИ, снижая зависимость от Nvidia.

В конце 2024 года Google выпустила свой TPU 6-го поколения.

Почему Google обратилась к тайваньской фирме? Скорее всего, по самым простым, экономическим соображениям – Mediatek возьмет с Google меньше за свои услуги, чем американская Broadcom. А чипы все равно выпустит TSMC. Учитывая, что Google в 2024 году потратила на свои TPU порядка $6-9 млрд, экономия даже части этой суммы – гигантские деньги.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника сотрудничество ИИ-чипы ускорители TPU

--