Микроэлектроника: Google нацелилась на партнерство с тайваньской MediaTek в работах над следующим ИИ-чипом

MForum.ru
18.03.2025,
Alphabet готовится к партнерству с Meditek в работе над своими ИИ-ускорителями Tensor Processing Units, планируемыми к выпуску в 2026 году. При этом Google не разрывает взаимодействие с Broadcomm, с которой совместно разрабатывала тензорные микросхемы в последние несколько лет (TPU v5p) и другие.
Как и Nvidia, Google разрабатывает серверные чипы ИИ, которые использует для внутренних исследований и разработок, а также сдает в аренду клиентам ИИ-сервера на базе своих чипов. Такой подход обеспечивает Google конкурентное преимущество в гонке ИИ, снижая зависимость от Nvidia.
В конце 2024 года Google выпустила свой TPU 6-го поколения.
Почему Google обратилась к тайваньской фирме? Скорее всего, по самым простым, экономическим соображениям – Mediatek возьмет с Google меньше за свои услуги, чем американская Broadcom. А чипы все равно выпустит TSMC. Учитывая, что Google в 2024 году потратила на свои TPU порядка $6-9 млрд, экономия даже части этой суммы – гигантские деньги.
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теги: микроэлектроника сотрудничество ИИ-чипы ускорители TPU
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