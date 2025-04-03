Микроэлектроника: Китайский проект интерфейсного чипа для человеческого мозга ускоряет испытания на людях после первого успеха

03.04.2025, MForum.ru

На этой неделе китайский исследовательский институт и технологическая компания заявили, что намерены имплантировать мозговой чип 13 людям до конца 2025 года, что может позволить им обогнать американскую Neuralink по объему сбора данных о пациентах. Об этом рассказывает Reuters.

Китайский институт исследований мозга (CIBR) и NeuCyber NeuroTech в феврале 2025 года вживили «полуинвазивный» беспроводный мозговой чип Beinao No.1 трем пациентам, а еще 10 планируют вживить его до конца 2025 года.

Госкомпания NeuCyber планирует провести еще более масштабные испытания.

«В следующем году после получения одобрений регулирующих органов мы проведем формальные клинические испытания, в которых примут участие около 50 пациентов», - сообщил Ло журналистам в кулуарах технологического форума Чжунгуаньцунь в Пекине.

Ускорение испытаний на людях CIBR и NeuCyber может сделать Beinao No.1 мозговым чипом с наибольшим количеством пациентов в мире, что подчеркивает решимость Китая догнать ведущих иностранных разработчиков BCI (чипов мозгового интерфейса).

Американская компания BCI Synchron за которыми стоят Джефф Безос и Билл Гейтс, на сегодня является мировым лидером по количеству испытаний на людях с 10 пациентами (6 - в США и 4 – в Австралии). Neuralink пока что ограничена тремя пациентами со своими имплантами.

Neuralink работает над беспроводными мозгочипами, которые вставляются внутрь мозга для максимального повышения качества сигнала, тогда как конкуренты работают над полуинвазивными чипами или системами интерфейса мозг-компьютер (BCI), которые помещаются на поверхность мозга. Это снижает качество съема сигнала, но снижает риск повреждений мозговой ткани и других послеоперационных осложнений.

Видеоролики, опубликованные государственными СМИ в апреле, показывают пациентов, страдающих от паралича, использующих мозгочип Beinao No.1 для управления роботизированной рукой, чтобы налить стакан воды, и даже мыслепечатющих на экране компьютера.

«С тех пор, как появились новости об успешных испытаниях Beinao No.1 на людях, мы получили бесчисленное количество просьб о помощи», - добавил Луо.

В прошлом году CIBR и NeuCyber еще не начали испытания на людях, объявив вместо этого, что разработанный ими инвазивный чип Beinao No.2 был успешно испытан на обезьяне, которая затем смогла управлять роботизированной рукой. Ло сказал, что разрабатывается беспроводная версия Beinao No.2, напоминающая продукт Neuralink, и он ожидает, что она будет испытана на первом человеке в течение следующих 12-18 месяцев.

Synchron недавно объявила о партнерстве с Nvidia для интеграции платформы ИИ в системы BCI компании. Луо сказал, что хотя CIBR и NeuCyber активно ведут переговоры с инвесторами, стараясь привлечь средства, компаниям, желающим сотрудничать с Beinao, нужно быть «дальновидными» и не надеяться на быструю прибыль.

«В краткосрочной перспективе, когда речь идет о BCI, то, что можно продать, очень ограничено», - сказал Ло, добавив, что Beinao не имеет связей с китайскими военными и сосредоточена на помощи пациентам, страдающим от различных видов паралича.

NeuCyber принадлежит Zhongguancun Development Corporation, которая получила доход в размере $1.24 млрд в 2023 году.

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теги: микроэлектроника чипы мозгового интерфейса BCI

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