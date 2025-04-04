Микроэлектроника: Intel и TSMC предварительно договорились о создании СП по производству чипов

04.04.2025, MForum.ru

Об этом сообщает Reuters. TSMC получит 20% новой компании и будет управлять заводами Intel. По слухам, TSMC в феврале предлагала Nvidia, AMD и Broadcom купить доли в совместном предприятии. Чем завершились переговоры? Данных у меня нет.

Интересный ход, хотя в условиях, созданных в США администрацией Трампа, американским предприятиям будет непросто выжить, поскольку они столкнутся с усложнением экспорта и ростом себестоимости продукции. Поможет ли здесь попытка внедрить азиатские подходы к управлению на американской почве?

Что мне неясно. Войдут ли в СП американские фабрики TSMC. Если не войдут, то как будет решаться проблема конфликта интересов?

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теги: микроэлектроника консолидация

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