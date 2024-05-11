Микроэлектроника: Intel, возможно, получит все High-NA EUV сканеры, произведенные ASML в 2023-2024 году

11.05.2024, MForum.ru

Такой информацией делится WCCFTECH со ссылкой на The Elec. Intel, похоже, договорилась с голландской ASML и зарезервировала за собой все новые EUV High-NA фотолитографы, которые ASML сумеет произвести в 2024 году.

Intel, как ожидается, будет использовать техномагию ASML для изготовления процессоров по новейшим техпроцессам - 18А (1.8 нм) и 14А (1.4 нм). Эксклюзивный выкуп всех фотолитографов, производство которых осилит ASML в этом году, позволит Intel рассчитывать на то, что эта компания сможет не только вернуть себе звание технологического лидера в мире, опередив TSMC и Samsung Electronics, но и некоторое время удерживать этот разрыв за счет монопольного владения уникальным технологическим оборудованием.

Эксклюзив, похоже, продлится более 12 месяцев, другие желающие приобрести оборудование, в частности, Samsung и SK Hynix, получат первую партию High-NA во второй половине 2025 года. Замечу, что не упомянута TSMC, и я подозреваю, что тайваньцы все же получат хотя бы одну машину для освоения технологии еще в 2024 году.

Инвестиции Intel в обеспечение себе технологической форы можно оценить примерно в $2 млрд, которые придется заплатить за 5-6 фотолитографов ASML EUV High-NA.

Что же, если технологическое преимущество действительно будет достигнуто, то Intel вправе ожидать возвращения на свои контрактные мощности заказов, например, Apple и Qualcomm. В этом случае, затраты на передовое оборудование вполне можно будет оправдать. Но, конечно, вряд ли все получится «вот так просто». Для Apple и Qualcomm в условиях жесткой конкуренции, с которой они сталкиваются, слишком велика цена ошибки. Поэтому они вряд ли будут торопиться в плане «смены коней на переправе», я имею в виду отказ от TSMC в пользу Intel.

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теги: микроэлектроника Intel фотолитография ASML EUV High-NA производство микросхем

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