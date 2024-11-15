Микроэлектроника: Samsung может передать производство процессоров Exynos своему основному конкуренту

15.11.2024, MForum.ru

Опыт Intel оказался заразительным. Samsung может передать производство Exynos на аутсорсинг TSMC из-за недостаточного процента выхода годных техпроцесса 3нм, рассказывает TrendForce.

По данным отраслевых СМИ, в частности, Android Police, процент выхода годных процесса N3E в TSMC, по слухам, стремится к 90%. У Samsung этот показатель для техпроцесса 3нм GAA первого поколения (SF3E-3GAE) достигла 50-60%, что все еще не соответствует целевому показателю в 70%. Производительность техпроцесса 3нм Samsung 2-го поколения (SF3-3GAP) составляет 20%, что менее трети от целевого показателя.

Изначально Samsung надеялся выпускать Exynos 2500 на собственных мощностях с применением узла 3нм, поэтому низкий выход годных создал для компании изрядные проблемы.

Производительность процесса N3E в TSMC по слухам составляет 82-86%, среднее значение – 84%.

Exynos, выпущенные Samsung, нередко перегревались, что могло приводить к выходу из строя карты microSD. Зачастую процессоры Samsung критикуют за то, что они проигрывают аналогичным от Qualcomm по времени автономной работы. Впрочем, в последние годы разрыв в производительности сократился.

По слухам, и давний клиент Samsung, компания Google тоже собирается перейти на N3E, техпроцесс 3нм второго поколения TSMC для выпуска своего Tensor G5. Tensor G6 планируется выпускать на TSMC по процессу N3P, не на основе 2нм, как это ожидалось ранее. То есть вся серия Pixel 10, которая будет выпускаться в 2025 году, будет выпускаться по технологии 3нм TSMC, а Tensor G4 возможно станет последним процессором, который Samsung произвел для Google по техпроцессу 4нм.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника 3нм техпроцессы

--