Микроэлектроника: Тайваньская GlobalWafers открывает завод в США и сообщает о готовности к продолжению инвестиций в США

MForum.ru
16.05.2025,
Тайваньский производитель кремниевых пластин GlobalWafers объявил об открытии завода в Шермане, Техас. Это первый завод в США для производства кремниевых пластин 300 мм, построенный за последние 20 лет. Об этом сообщает Reuters.
В Шермане GlobalWafers строила предприятие по производству полупроводниковых пластин с лета 2022 года. Планируемая мощность производства должна составить 1,2 млн пластин 300 мм в месяц, число рабочих мест - до 1.5 тысяч.
Первоначальные инвестиции были запланированы в размере $5 млрд. По состоянию на 2023 год в этот проект было вложено $3,5 млрд. Первая партия пластин ожидалась в 4q2024, но все, как обычно, слегка затянулось. Как ожидается, покупать эти пластины будут предприятия Intel и TSMC. Одно из производств Texas Instruments расположено в Шермане.
На церемонии открытия, состоявшейся в Шермане на этой неделе, компания заявила, что намерена добавить еще 2 фазы на площадку для увеличения производственных мощностей. Пока что завершена 1 фаза. Площадка в 575 тыс. кв. метров позволяет развернуть до 6 производственных фаз.
«Первая и вторая фазы должны быть прибыльными, и нам нужно заручиться поддержкой клиентов... которые проявляют большой интерес к местному производству и готовы подписывать долгосрочные контракты», — сказала Дорис Сю, председатель GlobalWafers.
«Нам также нужны разумные цены, предоплаты и государственная поддержка. Если эти условия будут выполнены, мы двинемся вперед».
Завод является частью программы «Закон о чипах» эпохи администрации Байдена, и компания должна получить $406 млн в виде грантов правительства США на свои проекты в Техасе и Миссури. Вот только несмотря на представленную документацию, компания пока что не получила ни центра. Предполагалось, что средства будут выплачены в 1H2025, но в итоге в феврале 2025 года администрация Трампа сообщила о задержках некоторых предстоящих выплат в рамках «Закона о чипах».
В Сент-Питерсе, штат Миссури также действует завод GlobalWafers — площадь предприятия составляет почти 70 тыс. кв.м., выпускаются пластины 200 и 300 мм. Здесь также будет расширение.
Третий по величине производитель кремниевых пластин в мире, GlobalWafers расширяет свои производственные мощности в 6 из 9 стран (Тайвань, США, Малайзия, Италия, Дания, Южная Корея и др.), где представлена GlobalWafers, включая 2 завода в США, завод в Италии и в Дании.
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теги: микроэлектроника производство пластин
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