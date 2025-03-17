Микроэлектроника: Минпромторг собирается ввести балльную систему для производства кремниевых слитков и пластин

17.03.2025, MForum.ru

Об этом рассказывает CNews.

Подготовлен и опубликован ПП правительства РФ, вносящий соответствующие изменения в ПП №719 от 17.07.2015, в нем должны будут появиться позиции «кремниевые слитки» и «кремниевые пластины». Для российскости пока что будет достаточно набрать 20 и 10 баллов, соответственно. Требуется иметь права на «конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции на срок не менее 5 лет».

5 баллов дадут за подготовку кремниевого сырья, 15 – за выращивание слитков монокристаллического кремния. Производитель отечественных пластин должен вести на территории страны «раскрой на цилиндры» - 3 балла, столько же дадут за резку брикетов или цилиндров на пластины. 4 балла – за обработку пластин.

Российский рынок монокристаллов кремния существует, их выращивают для предприятий микроэлектроники, например, в Подольске (НПО Крит и другие) и Лыткарино (АО НИИП). Есть и производства других кристаллов, из которых затем делаются пластины и подложки. По слухам, производители монокристаллов сталкиваются со сложностями, связанными с легированием монокристаллов посредством нейтронного облучения (соответствующих установок недостает).

Есть в России и небольшие производства пластин из кремния, зачастую не для продажи, а для собственных нужд, как в НИИМЭ. Есть производства пластин и подложек из других материалов, например, Ge, SiC, GaAs, ситалла, керамики и т.п. Но, в основном, пластины закупаются импортные, в странах Юго-Восточной Азии и даже в Европе. Для фотовольтаики пластины в значительном объеме осваивает калининградский Энкор.

Минпромторг в ноябре 2024 года запустил тендер на разработку технологий изготовления и организации опытно-промышленных производств слитков и полированных пластин монокристаллического кремния диаметром 150 мм.

Также Минпромторг объявил конкурс по разработке опытного образца станка для нарезки монокристаллов кремния диаметром до 300 мм на заготовки для изготовления кремниевых пластин.

Разработкой линейки установок шлифовки и полировки пластин занимаются в ООО Лассард со сроком исполнения к 2027.

Так что, судя по всему, комплексно решается задача наладить «полноцикловое» отечественное производство кремниевых пластин в России, необходимых для полупроводникового производства. Балльная система, предполагаю, должна помочь российским производителям оборудования продать свою продукцию производителям кристаллов и пластин, а им, в свою очередь, свои монокристаллы и пластины – отечественным производителями полупроводниковой продукции.

Интересно, а что у нас с сырьем для такого производства? Кварцевый песок нужно будет закупать или есть свой, подходящий?

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теги: производство монокристаллов производство пластин

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