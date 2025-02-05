Микроэлектроника: В Siltronic прогнозируют стагнацию спроса на микросхемы

05.02.2025, MForum.ru

Немецкий поставщик пластин для производства микросхем и других материалов Siltronic ожидает стагнации продаж своей продукции в 2025 году после падения объема продаж на 7% в 2024 году, заявила компания, ссылаясь на высокий уровень запасов, который сглаживает эффекты роста спроса на чипы ИИ.

В компании ожидают, что результаты 1H2025 будут слабее результатов 2H2024.

Компания заявила, что прекращает производство пластин диаметром 150 мм и ниже на производстве в Бургхаузене с конца июля 2025. Это окажет небольшое дополнительное влияние на объем продаж и прибыль.

Компания уверена, что ее среднесрочные цели не будут достигнуты к установленному ранее сроку в 2028 году. Новые сроки не были названы.

Siltronic объявила о снижении дивидендов, предварительная оценка выручки компании за 2024 год составила 1,41 млрд евро, что ниже, чем 1,51 млрд евро годом ранее. Компания планирует представить отчет за год 6 марта 2024 года с уточненными оценками и прогнозом.

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теги: микроэлектроника производство пластин

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