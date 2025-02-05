Микроэлектроника: TSMC грозится повысить цены на 15%

05.02.2025, MForum.ru

Это следствие действий новой администрации США, которая повышает тарифы на импорт. В TSMC в качестве ответной меры задумались об увеличении расценок на пластины, произведенные по техпроцессам от 7нм и менее, на 15%. Тем самым тайваньская компания переложит как минимум часть возможных потерь на своих крупнейших клиентов, в основном - на американские компании.

Уклониться от этого у клиентов вряд ли получится, особых альтернатив размещению заказов на TSMC у них пока нет.

В США, тем временем, заговорили и о замораживании субсидий, ранее выделенных администрацией Байдена иностранным компаниям, которые начали строить в США производственные мощности. В их число входит и TSMC. Это может поставить под вопрос конкурентоспособность продукции, произведенной на этой фабрике.

Пока и то, и другое, лишь обмен "дипломатическими" заявлениями. Но, вполне очевидно, что в США готовы играть жёстко, добиваясь своих целей. Не менее ожидаемо и то, что TSMC постарается воспользоваться своим эксклюзивным положением на рынке, чтобы скомпенсировать свои потери от действий США.

Среди вероятных последствий - рост цен на микросхемы и конечные изделия, в которых они применяются - от смартфонов до серверов, от ИИ до ПК. Этим, конечно, постараются воспользоваться в Китае для захвата новых долей рынка.

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теги: микроэлектроника производство пластин

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