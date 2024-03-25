Микроэлектроника: Китай ограничивает использование микропроцессоров и серверов американского производства госструктурами

MForum.ru
25.03.2024,
В Китае, похоже, сочли свою микроэлектронную продукцию достаточно современной, а производственные мощности достаточными для обеспечения потребностей госсектора. Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на Financial Times.
Такой вывод можно сделать из нового регулирования, которое ограничивает использование микропроцессоров и серверов американского производства в правительственном секторе, включая госпредприятия.
Это означает, что постепенно должно пройти замещение микропроцессоров Intel и AMD на местные альтернативы. Также замене подлежит зарубежное ПО, включая продукцию Microsoft Corp.
Переход не будет однодневным, он займет несколько лет. На сегодняшний день у правительственных структур и госпредприятий Китая еще сохраняется некоторая гибкость при покупке зарубежной вычислительной техники.
В последние годы Китай стремится отказаться от зарубежных технологий в наиболее чувствительных сегментах. В 2022 году был принято решение о замене персональных компьютеров зарубежного производства в правительственных учреждениях и поддерживаемых государством корпорациях на отечественные альтернативы. Переходный период должен был занять 2 года.
Мой коммент:
Реалистичны ли планы Китая по отказу от продукции Intel, AMD и Microsoft в госсекторе?
Вполне. Да, на сегодня Китай технологически отстает от стран "американского блока" на 1-2 поколения техпроцессов. Да, основой производственного оборудования Китая остается оборудование, произведенное в странах "американского блока", а не собственное китайское. Вместе с тем, на этом зарубежном оборудовании налажено производство сравнительно передовых чипов китайской разработки. Пусть и уступающих лучшим образцам Intel и AMD.
Кроме того, в Китае активно работают над разработкой собственного производственного оборудования. Нельзя исключить того, что в какой-то момент здесь будет достигнуты результаты, которые позволят сократить отставание от США в области производственного оборудования. Быстро это не произойдет, но в ближайшие 10 лет такое вполне возможно, хотя и нет 100% гарантий.
В области ПО отказ от Windows и другого ПО Microsoft в пользу Linux возможен, хотя иногда это и не прибавляет удобства использования. Для правительственных структур это вряд ли важно. А вот, скажем, для научных институтов может создавать некоторые неудобства.
Чем это грозит США?
Китайский рынок играет большое значение для американских производителей микропроцессоров и ПО. Потеря его части - чувствительный удар. Поскольку процесс отказа будет плавным, это дает время Intel и AMD предпринимать защитные меры, в частности, переориентироваться. Например, на рынок Индии.
Будет ли какая-то польза для РФ?
Можно ожидать, что по мере развития линеек китайских микропроцессоров, мы все чаще будем их видеть в образцах отечественной вычислительной техники - в ПК, серверах, СХД. США могут оказывать давление на Китай с тем, чтобы ограничивать такие поставки, но вряд ли смогут добиться полного отсутствия таких поставок. Соответственно у российских регуляторов и производителей открывается больше возможностей маневров - выбор между американскими чипами и китайскими, между теми и другими и российскими, когда возобновятся их разработка и производство, чего мы ожидаем в ближайшие годы.
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теги: микроэлектроника геополитика США Китай зарубежные новости
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