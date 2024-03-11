Микроэлектроника: Технологическим прорывом в изготовлении микросхем Huawei обязана американским поставщикам производственного оборудования

11.03.2024, MForum.ru

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, "знакомые с этим вопросом", Huawei Technologies и ее партнер SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) использовали оборудование калифорнийских компаний Applied Materials и Lam Research для производства передового чипа по техпроцессу 7нм.

Если поверить этому источнику, то можно заключить, что Китай пока что может производить передовые чипы только с использованием зарубежного оборудования и технологий. Это, впрочем, не самое большое препятствие, если не планировать расширение производственных мощностей. Уже закупленное оборудование, как показала практика, можно эксплуатировать десятилетиями. Это оставляет Китаю достаточно времени для того, чтобы попробовать развить собственные разработки до необходимого уровня.

Впрочем, о каком-то серьезном доверии к таким заявлениям говорить сложно, в октябре 2023 года тот же Bloomberg сообщал, что для создания нового чипа было задействовано оборудование ASML.

На каком бы оборудовании не был сделан новый чип Huawei, он по-прежнему заметно отстает по характеристикам от передовых микросхем Qualcomm и других топовых производителей микросхем для смартфонов. Кроме того, почти наверняка, его производство не было реализовано с использованием продукции таких китайских компаний, как Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Naura Technology Group Co.

Вероятнее всего, за этой новостью нет никакого тайного сговора или попыток обойти американское экспортное законодательство. Скорее всего, SMIC приобрела американское производственное оборудование вполне легально, до того как в октябре 2022 года в США начал действовать запрет на продажи такой продукции в Китай. В дальнейшем обе американские компании начали выводить свой персонал из Китая, запретили американским инженерам обслуживать ранее проданное в SMIC оборудование. Жесткость американских санкций снижает своего рода штрейкбрехерство союзников - инженеры из Японии и Нидерландов по-прежнему могут обслуживать различное оборудование в Китае.

Huawei и SMIC находятся в "черном списке" США за предполагаемые связи с китайской армией, им запрещено продавать передовые технологии американского происхождения. Такая ситуация стимулирует Huawei и SMIC к построению внутренних цепочек поставки чипов, выход Mate 60 демонстрирует определенный успех при движении этим курсом.

Не все выражают озабоченность таким развитием событий, например, гендиректор ASML Питер Веннинк уверен, что китайский производитель не сможет производить чипы 7нм "в коммерчески значимых объемах" из-за "технологических проблем". Он намекает на такой параметр, характеризующий техпроцесс, как "доля выхода годных". Обычно в мире для производства микросхем 7нм и более современных применяют фотолитографы EUV, - считается, что в Китай они не поступали. Согласно доступной информации, китайцы на SMIC освоили производство чипов для смартфонов по процессу 7нм на базе DUV-оборудования. Считается, что этот процесс намного менее эффективен и дает меньший процент выхода годных изделий, что мешает массовому выпуску таких чипов и поднимает себестоимость их выпуска.

Так или иначе, но успехи Huawei и SMIC дали новый козырь США, которые оказывают давление на своих союзников, прежде всего, на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с тем, чтобы они еще более ужесточили ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям. Союзники, как обычно, сопротивляются - кто-то использует заинтересованность американцев в своих интересах, для выторговывания различных "плюшек" для своих производителей в обмен на новые запреты на экспорт, другие справедливо опасаются финансовых потерь, которые для многих важнее геополитических соображений. А Китай тем временем покупает у "союзников" то передовое оборудование, которое пока не попало под запреты, и активно инвестирует в развитие собственных технологий, в том числе в тему разработки чипов для ИИ - направления, которое сейчас практически во всех технологически развитых странах признается стратегически важным. Уровень китайских разработок в этой области в NVidia уже признают вполне конкурентным.

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