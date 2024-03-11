Микроэлектроника: Технологическим прорывом в изготовлении микросхем Huawei обязана американским поставщикам производственного оборудования

MForum.ru
11.03.2024,
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, "знакомые с этим вопросом", Huawei Technologies и ее партнер SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) использовали оборудование калифорнийских компаний Applied Materials и Lam Research для производства передового чипа по техпроцессу 7нм.
Если поверить этому источнику, то можно заключить, что Китай пока что может производить передовые чипы только с использованием зарубежного оборудования и технологий. Это, впрочем, не самое большое препятствие, если не планировать расширение производственных мощностей. Уже закупленное оборудование, как показала практика, можно эксплуатировать десятилетиями. Это оставляет Китаю достаточно времени для того, чтобы попробовать развить собственные разработки до необходимого уровня.
Впрочем, о каком-то серьезном доверии к таким заявлениям говорить сложно, в октябре 2023 года тот же Bloomberg сообщал, что для создания нового чипа было задействовано оборудование ASML.
На каком бы оборудовании не был сделан новый чип Huawei, он по-прежнему заметно отстает по характеристикам от передовых микросхем Qualcomm и других топовых производителей микросхем для смартфонов. Кроме того, почти наверняка, его производство не было реализовано с использованием продукции таких китайских компаний, как Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и Naura Technology Group Co.
Вероятнее всего, за этой новостью нет никакого тайного сговора или попыток обойти американское экспортное законодательство. Скорее всего, SMIC приобрела американское производственное оборудование вполне легально, до того как в октябре 2022 года в США начал действовать запрет на продажи такой продукции в Китай. В дальнейшем обе американские компании начали выводить свой персонал из Китая, запретили американским инженерам обслуживать ранее проданное в SMIC оборудование. Жесткость американских санкций снижает своего рода штрейкбрехерство союзников - инженеры из Японии и Нидерландов по-прежнему могут обслуживать различное оборудование в Китае.
Huawei и SMIC находятся в "черном списке" США за предполагаемые связи с китайской армией, им запрещено продавать передовые технологии американского происхождения. Такая ситуация стимулирует Huawei и SMIC к построению внутренних цепочек поставки чипов, выход Mate 60 демонстрирует определенный успех при движении этим курсом.
Не все выражают озабоченность таким развитием событий, например, гендиректор ASML Питер Веннинк уверен, что китайский производитель не сможет производить чипы 7нм "в коммерчески значимых объемах" из-за "технологических проблем". Он намекает на такой параметр, характеризующий техпроцесс, как "доля выхода годных". Обычно в мире для производства микросхем 7нм и более современных применяют фотолитографы EUV, - считается, что в Китай они не поступали. Согласно доступной информации, китайцы на SMIC освоили производство чипов для смартфонов по процессу 7нм на базе DUV-оборудования. Считается, что этот процесс намного менее эффективен и дает меньший процент выхода годных изделий, что мешает массовому выпуску таких чипов и поднимает себестоимость их выпуска.
Так или иначе, но успехи Huawei и SMIC дали новый козырь США, которые оказывают давление на своих союзников, прежде всего, на Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию с тем, чтобы они еще более ужесточили ограничения на доступ Китая к полупроводниковым технологиям. Союзники, как обычно, сопротивляются - кто-то использует заинтересованность американцев в своих интересах, для выторговывания различных "плюшек" для своих производителей в обмен на новые запреты на экспорт, другие справедливо опасаются финансовых потерь, которые для многих важнее геополитических соображений. А Китай тем временем покупает у "союзников" то передовое оборудование, которое пока не попало под запреты, и активно инвестирует в развитие собственных технологий, в том числе в тему разработки чипов для ИИ - направления, которое сейчас практически во всех технологически развитых странах признается стратегически важным. Уровень китайских разработок в этой области в NVidia уже признают вполне конкурентным.
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.
теги: микроэлектроника тренды геополитика зарубежные новости
--
Публикации по теме:
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Нидерландах развиваются стартапы в области полупроводников, но жизнь их сложнее, чем в США и ряде других стран / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: США призывает союзников ужесточить доступ Китая к чиповым технологиям / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Микроэлектроника. ИИ: В Китае беспокоятся о том, что разрыв с США в области ИИ может нарастать / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии все же появится современное производство микросхем? / MForum.ru
08.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Санкции США в отношении технологии RISC-V играют на руку Китая / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru