Микроэлектроника. ИИ: В Китае беспокоятся о том, что разрыв с США в области ИИ может нарастать

MForum.ru

Микроэлектроника. ИИ: В Китае беспокоятся о том, что разрыв с США в области ИИ может нарастать

06.03.2024, MForum.ru

В крупной китайской госкомпании по производству микросхем, расположенной в Шэньчжэне, высказывают беспокойство из-за растущего разрыва в уровне развития ИИ между Китаем и США, сообщает South China Morining Post. Во время встречи на этой неделе в Пекине в рамках Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК), высшего политического консультативного органа страны, Цзэн И, делегат, который возглавляет China Electronics Corp. заявил, что его компании предстоит "долгий путь" для того, чтобы догнать США в области ИИ.

 

 

"Объективно говоря, несмотря на прилагаемые нами большие усилия, наша разница [с США] по-прежнему огромна", - сказал Цзэн собравшимся нескольким десяткам представителей научно-технического сообщества.

Официальный Пекин не перестает подчеркивать самообеспеченность в области науки и технологий как ключ к преобразованию китайской экономики в то время, когда развитие находится под возрастающим давлением из-за все новых технологических ограничений США. Цзэн, заявивший, что работа, которую выполняет его компания, находится "в авангарде китайско-американской конкуренции в области науки и технологий", отмечает, что Китай все еще отстает.

"...поскольку новые разработки в области ИИ появляются в геометрической прогрессии, если не будут приняты решительные и новаторские меры, мы рискуем увидеть еще больший разрыв", - говорит он. "Проблемы в развитии ИТ нельзя решить ни путем создания применимых сценариев, ни посредством прорывов в отдельных технологиях... это даже не проблема кадров и фундаментальных исследований", - заявляет Цзэн. "Речь идет о многих аспектах, мы все весьма обеспокоены".

Цзэн возглавляет компанию, которая разрабатывает национальные технологии кибер- и информационной безопасности, занимается исследованиями и проектированием микросхем, полупроводникового оборудования, передовых производственных процессов и операционных систем.

В своем технологическом развитии Китай во многом полагается на импорт чипов из США, и другое важное зарубежное оборудование и технологии. Санкции США ограничили доступ Китая к ряду передовых инструментов - от литографов до графических процессоров NVidia. В Китая пытаются отвечать на это активизацией разработок отечественных технологий.

Хотя в целом китайская индустрия ИИ считалась конкурентоспособной, последние запуски продуктов Sora и ChatGPT компанией OpenAI подняли вопросы о прогрессе Китая в гонке с США.

Китайские технологические компании ранее не раз заявляли, что ограничения на чипы не повлияют на развитие ИИ в Китае в краткосрочной перспективе. Кто-то при этом полагался на существующие запасы, кто-то обратился к отечественным производителям чипов ИИ.

Но после запуска Sora в прошлом месяце Комиссия по надзору и управлению госактивами Госсовета Китая, которая управляет такими компаниями, как Zeng, призвала компании, находящиеся под прямым контролем центрального правительства, "обратить внимание на глубокие изменения, которые вызывает распространение ИИ".

С точки зрения глобальной вычислительной мощности, включая интеллектуальную вычислительную мощность чипов ИИ, Китай занимает 2-е место в мире с 33% после США с 34% и опережает Европу с 17% и Японию с 4%, - такие данные приводит Китайская академия информационных и коммуникационных технологий. (Отметим, что Россия в этом списке не упомянута).  

Huawei Technologies и ZTE вкладывают в исследования и разработку чипов ИИ значительные средства, добиваясь некоторых успехов. В частности, решение Huawei Ascend 910B рассматривают в США как потенциального конкурента на рынке чипов ИИ. 

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro.

теги: микроэлектроника Индия участники рынка производство микросхем силовые микросхемы геополитика зарубежные новости

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Сэм Альтман, ChatGPT, хочет собрать миллиарды на строительство заводов по производству чипов для ИИ-индустрии / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: IC Insights выпустил новое исследование мирового рынка микроэлектроники - McClean Report 2021 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 15 ms, lookup=0 ms, find=15 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru

29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: