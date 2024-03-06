Микроэлектроника. ИИ: В Китае беспокоятся о том, что разрыв с США в области ИИ может нарастать

06.03.2024, MForum.ru

В крупной китайской госкомпании по производству микросхем, расположенной в Шэньчжэне, высказывают беспокойство из-за растущего разрыва в уровне развития ИИ между Китаем и США, сообщает South China Morining Post. Во время встречи на этой неделе в Пекине в рамках Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК), высшего политического консультативного органа страны, Цзэн И, делегат, который возглавляет China Electronics Corp. заявил, что его компании предстоит "долгий путь" для того, чтобы догнать США в области ИИ.

"Объективно говоря, несмотря на прилагаемые нами большие усилия, наша разница [с США] по-прежнему огромна", - сказал Цзэн собравшимся нескольким десяткам представителей научно-технического сообщества.

Официальный Пекин не перестает подчеркивать самообеспеченность в области науки и технологий как ключ к преобразованию китайской экономики в то время, когда развитие находится под возрастающим давлением из-за все новых технологических ограничений США. Цзэн, заявивший, что работа, которую выполняет его компания, находится "в авангарде китайско-американской конкуренции в области науки и технологий", отмечает, что Китай все еще отстает.

"...поскольку новые разработки в области ИИ появляются в геометрической прогрессии, если не будут приняты решительные и новаторские меры, мы рискуем увидеть еще больший разрыв", - говорит он. "Проблемы в развитии ИТ нельзя решить ни путем создания применимых сценариев, ни посредством прорывов в отдельных технологиях... это даже не проблема кадров и фундаментальных исследований", - заявляет Цзэн. "Речь идет о многих аспектах, мы все весьма обеспокоены".

Цзэн возглавляет компанию, которая разрабатывает национальные технологии кибер- и информационной безопасности, занимается исследованиями и проектированием микросхем, полупроводникового оборудования, передовых производственных процессов и операционных систем.

В своем технологическом развитии Китай во многом полагается на импорт чипов из США, и другое важное зарубежное оборудование и технологии. Санкции США ограничили доступ Китая к ряду передовых инструментов - от литографов до графических процессоров NVidia. В Китая пытаются отвечать на это активизацией разработок отечественных технологий.

Хотя в целом китайская индустрия ИИ считалась конкурентоспособной, последние запуски продуктов Sora и ChatGPT компанией OpenAI подняли вопросы о прогрессе Китая в гонке с США.

Китайские технологические компании ранее не раз заявляли, что ограничения на чипы не повлияют на развитие ИИ в Китае в краткосрочной перспективе. Кто-то при этом полагался на существующие запасы, кто-то обратился к отечественным производителям чипов ИИ.

Но после запуска Sora в прошлом месяце Комиссия по надзору и управлению госактивами Госсовета Китая, которая управляет такими компаниями, как Zeng, призвала компании, находящиеся под прямым контролем центрального правительства, "обратить внимание на глубокие изменения, которые вызывает распространение ИИ".

С точки зрения глобальной вычислительной мощности, включая интеллектуальную вычислительную мощность чипов ИИ, Китай занимает 2-е место в мире с 33% после США с 34% и опережает Европу с 17% и Японию с 4%, - такие данные приводит Китайская академия информационных и коммуникационных технологий. (Отметим, что Россия в этом списке не упомянута).

Huawei Technologies и ZTE вкладывают в исследования и разработку чипов ИИ значительные средства, добиваясь некоторых успехов. В частности, решение Huawei Ascend 910B рассматривают в США как потенциального конкурента на рынке чипов ИИ.

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