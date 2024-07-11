Искусственный интеллект: AMD приобретет финский стартап Silo AI за $665 млн для усиления своих позиций на рынке ИИ

11.07.2024, MForum.ru

Типично американский подход к усилению позиций на том или ином рынке. AMD выпускает чипы ИИ, AMD скупает успешные стартапы на рынке ИИ

Американская Advanced Micro Devices вчера заявила о намерении купить финский стартап в области ИИ Silo AI примерно за $665 млн, сообщает Reuters. Это очередной шаг AMD в конкурентной борьбе с Nvidia за лидерство на рынке решений ИИ. В частности, AMD утверждает, что с покупкой финской компании, сможет улучшить разработку и внедрение моделей ИИ на базе решений AMD, а также поможет потенциальным клиентам создавать сложные модели ИИ с помощью чипов компании.

Покупка Silo AI как ожидается, укрепит возможности AMD в разработке ПО.

Silo AI, расположенная в Хельсинки, Финляндия, специализируется на сложных решениях в области ИИ, которые помогают клиентам интегрировать ИИ в свои продукты и услуги. Среди клиентов стартапа такие компании как Philips, Rolls-Royce и Unilever.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2024 года. В 2023 году AMD приобретала и другие специализирующиеся в области ПО для ИИ компании, например, Mipsology и Nod.ai, а в целом инвестировала более $125 млн в дюжину компаний, занимающихся ИИ.

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