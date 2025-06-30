Микроэлектроника: Платы вместо чипов - китайский производитель чипов ИИ Sophgo адаптирует вычислительную плату SC11 FP300 под использование LLM DeepSeek

30.06.2025, MForum.ru

Экспортные ограничения США побуждает китайские компании искать пути их обхода различными способами, даже не самыми эффективными.

Китайский производитель микросхем Sophgo адаптировал вычислительную плату собственной разработки для поддержки мощностей LLM DeepSeek. Вычислительная плата SC11 FP300 от Sophgo успешно прошла серию тестов, продемонстрировав стабильную и эффективную производительность модели R1 Deep Seek.

Вычислительная плата – это компактный модуль, объединяющий процессор, память и другие компоненты. Такие данные предоставила газета SCMP.

Эта проверка стала важной вехой для Sophgo, которая выпустила FP300 в 2024 году и с тех пор провела ряд ее доработок. Плата оснащена 256 ГБ памяти с высокой пропускной способностью и обеспечивает пропускную способность до 1.1 ТБ в секунду. По заверениям компании, карта также улучшает интеграцию оборудования и алгоритмов, что может позитивно сказаться на производительности модели ИИ.

Из-за американских санкций, намеченный на май выпуск модели R2 DeepSeek пришлось отложить. Теперь, возможно, платы Sophgo помогут ускорить ее выход в свет.

Тем временем, китайская компания iFlyTek заявила, что обучала и развертывала свои новейшие модели ИИ исключительно на базе чипов Huawei Technologies. Компания нарастила эффективность обучения с 25% на конец 2024 года до 73% от производительности чипов Nvidia A800, заявлял представитель и президент компании в июне 2025.

И Sophgo и iFlyTek находятся под санкциями США, что не оставляет им легальных возможностей покупать американские чипы. У Sophgo есть и другие юрлица – Sophgo Technologies, Sophon Technology, Xiamen Sophgo Technologies – все они тоже в санкционном списке.

Вряд ли можно сомневаться, что Китай продолжит развивать свои модели ИИ даже несмотря на то, что они будут намного более громоздкими в плане «железа», и станут потреблять много электроэнергии.

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теги: микроэлектроника искусственный интеллект Китай

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