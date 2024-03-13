Микроэлектроника: Intel по-прежнему продает Huawei передовые чипы, тогда как AMD не смогла получить аналогичную лицензию

MForum.ru

Микроэлектроника: Intel по-прежнему продает Huawei передовые чипы, тогда как AMD не смогла получить аналогичную лицензию

13.03.2024, MForum.ru

Как сообщает South China Morning Post, Intel пережила попытку остановить продажи чипов компании Huawei Technologies на сотни миллионов долларов. Это дало Intel отсрочку, в течение которой компания сможет продолжать продажи своих изделий китайскому производителю телеком-решений, находящемуся под американскими санкциями.

 

 

Конкурирующая с Intel американская компания Advanced Micro Devices (AMD) давит на администрацию США, указывая не несправедливость ситуации, - пока Intel получает отсрочки и продолжает поставки своей передовой продукции в Китай, AMD не смогла получить лицензию на продажу аналогичных чипов компании Huawei. Интересно, что и в Китае есть те, кто стремится прекратить все закупки американской и другой зарубежной продукции - они были бы только рады, если бы Huawei лишилась возможности продолжать закупки. 

Intel поставляет Huawei процессоры, которые Huawei использует в ноутбуках. 

Ситуация демонстрирует непоследовательную и непредсказуемую регуляторную ситуацию, с которыми сталкиваются американские компании. На словах, администрация США стремится ограничить доступ Пекина к современным американским технологиям. Huawei - любимый "мальчик для битья", к этой компании применяются наиболее строгие ограничения. 

Huawei из-за американских "трудностей регулирования" смог не только сохранить небольшую, но с годами растущую долю на мировом рынке ноутбуков. А вот AMD лишилась возможности продать Huawei процессоры на сотни миллионов долларов. Пустячок, но обидный. Впрочем, не такой уж и пустячок. Если в 2020 году доля ноутбуков Huawei с чипами AMD составляла 47,1%, то в первой половине 2023 года она сократилась до 9.3%, а доля Intel в ноутах Huawei выросла с 52,9% до 90,7%. 

После того, как информация об этой ситуации стала обсуждаться в СМИ, сенатор-республиканец Марко Рубио призвал администрацию Байдена отозвать лицензию Intel на продажу продукции Huawei "немедленно". Intel, Huawei, Министерство торговли и Белый дом отказались от комментариев. Как, собственно, и AMD. В 2023 году Минторг в частном порядке обещал компаниям устранить "лицензионное неравенство", но к концу 2023 года без объяснения причин эти разговоры сошли на нет. В Routers недоумевают о причинах произошедшего, но не смогли выяснить почему сложилась и продолжает действовать столь несправедливая разница в отношении лицензий. 

Сейчас ожидается, что в 2024 году лицензию у Intel все же отзовут. А пока что Huawei наращивает свою долю рынка ноутбуков в Китае - с 2.2% в 2018 году она выросла до 9,7% в 2023 году. Большинство процессоров в ноутбуках Huawei это продукция Intel. Ограничения их получение затруднят жизнь Huawei. 

Intel - не единственный производитель чипов, который извлекает выгоду из непрозрачной политики лицензирования. Qualcomm тоже получила разрешение на поставку своих чипов для смартфонов, производимых Huawei, тогда как заявка тайваньской Mediatek была отклонена, что привело к резкому падению продаж смартфонов Huawei. Китайский производитель не слишком доволен таким положением дел и уже заявил, что собирается выпускать новинки смартфонов 5G на базе собственных чипов.  

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теги: микроэлектроника геополитика зарубежные новости

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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