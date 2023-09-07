Геополитика и телеком: Huawei судится в Португалии

MForum.ru

Геополитика и телеком: Huawei судится в Португалии

07.09.2023, MForum.ru

Ситуация напоминает ту, что была в Швеции несколькими годами ранее, когда в стране было принято регуляторное решение, ограничивающее возможность закупки оборудования китайских компаний местными операторами и Huawei обратилась в суд в связи с этим решением (и проиграла).

 

 

Вот и на этот раз Huawei Portugal подала иск, оспаривая решение комиссии по оценке безопасности страны, которая, как сообщает Mobile World Live со ссылкой на местные СМИ, фактически запрещает операторам использовать оборудование 5G.

В источнике говорится именно об использовании оборудования, что по идее подразумевает необходимость его демонтажа и замены на оборудование 4G/LTE. Впрямую не говорится о том, что запрещено использование именно китайских поставщиков, речь, как я понял, идет о том, что в Португалии нельзя будет пользоваться сетевым оборудованием, которое произведено за пределами стран, не входящим в Европейский Союз, НАТО или Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Впрочем, от того что что-то не названо напрямую, суть не меняется, ограничения вводятся именно для того, чтобы предотвратить покупку и использование португальскими операторами китайских телеком-решений.

Huawei подала апелляцию на это решение в Административный суд Лиссабона, ссылаясь на то, что Huawei Portugal имеет законные интересы и права, как компания, должным образом зарегистрированная в Португалии.

Мне кажется, что перспектив у иска немного. Разделение мира на блоки идет активно, и Европа на сегодня - в стане США настолько, насколько это возможно. А значит, с разной степенью энтузиазма, европейские страны будут поддерживать США, следовать в русле политики этой страны в вопросе отношения к закупкам китайского телеком-оборудования.

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теги: геополитика и телеком Португалия Huawei 5G пятое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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