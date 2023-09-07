Геополитика и телеком: Huawei судится в Португалии

MForum.ru
07.09.2023,
Ситуация напоминает ту, что была в Швеции несколькими годами ранее, когда в стране было принято регуляторное решение, ограничивающее возможность закупки оборудования китайских компаний местными операторами и Huawei обратилась в суд в связи с этим решением (и проиграла).
Вот и на этот раз Huawei Portugal подала иск, оспаривая решение комиссии по оценке безопасности страны, которая, как сообщает Mobile World Live со ссылкой на местные СМИ, фактически запрещает операторам использовать оборудование 5G.
В источнике говорится именно об использовании оборудования, что по идее подразумевает необходимость его демонтажа и замены на оборудование 4G/LTE. Впрямую не говорится о том, что запрещено использование именно китайских поставщиков, речь, как я понял, идет о том, что в Португалии нельзя будет пользоваться сетевым оборудованием, которое произведено за пределами стран, не входящим в Европейский Союз, НАТО или Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Впрочем, от того что что-то не названо напрямую, суть не меняется, ограничения вводятся именно для того, чтобы предотвратить покупку и использование португальскими операторами китайских телеком-решений.
Huawei подала апелляцию на это решение в Административный суд Лиссабона, ссылаясь на то, что Huawei Portugal имеет законные интересы и права, как компания, должным образом зарегистрированная в Португалии.
Мне кажется, что перспектив у иска немного. Разделение мира на блоки идет активно, и Европа на сегодня - в стане США настолько, насколько это возможно. А значит, с разной степенью энтузиазма, европейские страны будут поддерживать США, следовать в русле политики этой страны в вопросе отношения к закупкам китайского телеком-оборудования.
--
Новости телекома и IT: телеграм-канале abloud62. Региональные и зарубежные новости: abloudRealTime, резервная площадка для моих текстов по телекому и IT Бойко про телеком ВКонтакте
теги: геополитика и телеком Португалия Huawei 5G пятое поколение
--
Публикации по теме:
08.06. [Новости компаний] Геополитика и телеком: В Европе хотят запретить использование телеком-решений Huawei, но все еще не решаются / MForum.ru
29.11. [Новости компаний] Геополитика и телеком: FCC закрывает импорт китайского телекома в США / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] 5G: Nokia обеспечила 5G на стадионе Optus в Австралии / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] Геополитика: Xiaomi внесена в "запретительный" список Минобороны США / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] 5G: Huawei проигрывает апелляции в Швеции / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru