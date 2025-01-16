Геополитика и телеком: Конкуренты объединились, чтобы объявить о необходимости перетряхнуть телеком-отрасль Европы

16.01.2025, MForum.ru

Неслыханное дело! Ericsson и Nokia совместно собрали саммит в Брюсселе под названием "Новые промышленные амбиции для Европы", который поддержали руководители SAP и ASML.

Ведущие вендоры телеком-решений и технологические компании собрали саммит, чтобы обратиться к представителям европейской промышленности и политикам с призывом задуматься о цифровом будущем Европы, причем в практической плоскости.

Для этого требуется волшебный пендель стимулирующий импульс в виде благоприятной нормативной среды и повышения привлекательности Европы для инвесторов. На сегодня это выглядит полностью нереалистично.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные европейские политические деятели. В основе выводов саммита - доклады Летты (Letta), экс премьер-министра Италии, и Марио Драги (к нему действительно стоило бы прислушаться). Одна из основных идей – консолидация европейского телеком-рынка.

Кроме того, компании выступают за усиление НИОКР, сокращенное и упрощенное регулирование, реформирование правил конкуренции, слияний и поглощений, четкие цели по массированному развертыванию 5G, обеспечение добросовестной деловой практики. В общем всего, что было в значительной степени вытеснено из практики из-за современного европейского регулирования, избыточного и душного.

Гендиректор Nokia заявил, что «конкурентоспособность Европы уже одной ногой в морге», но он надеется, что еще есть возможность «развернуть этот танкер». О – оптимизм. «Европа должна создать среду, в которую предприятия захотят инвестировать, особенно в такие технологии как ИИ, облачные вычисления и передовые технологии связи», - заявил г-н Лундмарк.

Гендиректор Ericsson Экхольм добавил, что компания уже инвестирует «непропорционально больше средств в НИОКР в Европе», и, если «другие регионы продолжат быстро двигаться вперед, эта модель не выживет».

Безусловно, европейские вендоры правильно оценивают драматичную ситуацию в Европе, понимают проблемы и указывают пути решения. Вот только нельзя надеяться на то, что достаточно решить проблемы телеком-отрасли или IT-отрасли и все наладится. Требуется куда более всеобъемлющее реформирование системы управления и регулирования. Поняв это, останется решить одну, но существенную проблему, - существующая система управления Европой вряд ли способна к реформам. А потому высока вероятность того, что эта попытка не даст тех результатов, на которые надеются вендоры, пока Европа не пройдет серьезный катарсис. Ничего. С чего-то нужно начать и упорно продолжать, пока цель не будет достигнута.

по материалам Mobile World Live

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теги: геополитика и телеком Европа регулирование

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