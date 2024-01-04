Геополитика: BT подготовилась к демонтажу решений Huawei из ядра сети, но не уложилась в сроки

04.01.2024, MForum.ru

BT Group давно готовилась к полному удалению решений Huawei из ядра сети и сейчас компания сообщает, что все сеансы передачи данных в сетях 4G и 5G, а также голосовые вызовы в этих сетях обеспечиваются оборудованием без применения решений Huawei. И только услуги передачи голоса и данных в сетях 2G/3G еще только предстоит перенести на другие решения. В BT говорят, что на их долю приходится менее 1% всего трафика.

Теперь BT Group может грозить штраф в размере до 10% от дохода (порядка 100 тысяч фунтов стерлингов ежедневно за каждый день просрочки), поскольку правительство Великобритании требовало, чтобы операторы сотовой связи перестали использовать решения Huawei в составе ядра сети до 31 декабря 2023 года.

В компании надеются на то, что в правительстве учтут беспрецедентный объем проведенных работ по замещению решений Huawei на другие в ядре 4G/5G и не станут штрафовать BT.

Работы по выкорчевыванию решений Huawei из сетей BT Group продолжатся - к 2027 году в британских сетях сотовой связи не должно остаться оборудования радиодоступа Huawei.

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теги: геополитика и телеком Huawei

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