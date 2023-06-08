Геополитика и телеком: В Европе хотят запретить использование телеком-решений Huawei, но все еще не решаются

MForum.ru
08.06.2023,
Этой теме посвящена публикация Ведомостей. Причины колебаний понятны. За последние 20 лет, европейцы, польстившись вначале на цены, а затем и на качество решений Huawei, закупили их в значительных объемах. В 2011 году доля Huawei на европейском рынке телеком-решений сотовой связи была больше, чем в Китае. И даже после того как проблема была осознана, и ряд европейских государств отказался от закупок у Huawei, другие продолжали это делать. В итоге по итогам 2022 года в Huawei подсчитали, что продажи в Европу составляли 23% от всего объема продаж компании, который составляет сотни миллиардов юаней (642 млрд в 2022 году) даже после потери рынков Северной Америки и примерно трети европейских.
Эта ситуация вряд ли разрешится быстро. В той же Германии чуть не вся телеком-инфраструктура закуплена у Huawei, и немцы не спешат поддерживать инициативы по переходу на оборудование других производителей. Используемая аргументация - высокая стоимость такого решения. Действительно, закупка европейских решений и операция по переводу на европейское оборудование сетей, которые годами строились на китайских решениях, потребуют весьма объемных вложений. Едва ли посильных для операторов связи, если им не выделят крупные субсидии. С другой стороны, выходит, Германия ставит под вопрос как свою информационную безопасность, так и информационную безопасность других европейских стран, ведь телеком сети и экономики европейских стран тесно взаимосвязаны.
Не будем забывать и о том, что Huawei и в целом Китай давно установил с Европой тесные экономические отношения. Китайские политики горой стоят за Huawei и не раз намекали на то, что если трудности для Huawei в Европе будут нарастать, это может привести к трудностям, например, для европейских автопроизводителей в Китае.
Тем не менее, вряд ли Германии и другим странам, которые пока что не решаются на отказ от телеком-решений Huawei, удастся и далее пытаться усидеть на двух стульях, лавируя между позициями США и Китая. В Европе (и в Китае) сейчас, вероятно, ожидают результатов выборов в США в надежде, что курс в отношении Китая будет скорректирован. Этого нельзя исключить, но вероятность такого замирения невелика, если Китай не откажется от текущего курса. А если замирения США и Китая не случится, европейцам все же придется заняться переходом на решения своих же европейских поставщиков - Nokia и Ericsson. Впрочем, распространение Open RAN еще более расширит для них возможности выбора оборудования. И чем дальше они будут откладывать этот переход, тем дороже он им обойдется.
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теги: геополитика и телеком Huawei Евросоюз проблемы пятое поколение
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