Оценки и прогнозы: Вьетнам расширяет присутствие на мировом рынке упаковки чипов

13.11.2024, MForum.ru

Рынок радиооборудования сетей сотовой связи сократился на 10-20% по итогам 9М2024 – Dell’Oro

Такие оценки предлагают аналитики компании в недавно выпущенном отчете. С их точки зрения, рынок RAN показывает признаки улучшения, но остается сложным и для него характерны «региональных дисбалансы». Так или нет, но вот уже 6-й квартал подряд, общая оценка по выручке рынка RAN, включая выручку от реализации BBU, а также радио и ПО, но не включая услуг, сокращается в годовом исчислении.

Отмечается негативное влияние конкуренции, избыточные мощности, проблемы монетизации, усталость от капзатрат, все это заставляет операторов тщательно взвешивать свои бюджеты RAN. Операторы не только сокращают объем капитальных затрат в целом, но также и долю капитальных затрат, относящихся к RAN.

Топ-5 вендоров RAN по выручке за 9М2024:

Huawei Ericsson Nokia ZTE Samsung

Те же - там же, а уж как старались под знаменами OpenRAN проникнуть в этот «закрытый клуб» иные игроки рынка IT.

Если не брать в расчет выручку вендоров на китайском рынке, то… топ-5 меняется только расположением некоторых брендов в списке. В утешительном для глаза европейцев и американцев рейтинге за 9М2024:

Ericsson Huawei Nokia Samsung ZTE

Как и положено в схеме «победитель получает всё», доли в выручке Huawei и Ericsson в период 9М2024 выросли, а Nokia, Samsung и ZTE слегка потеряли.

Прогноз роста в 2025 году остается актуален. Но объем выручки от рынка RAN аналитики пересмотрели в сторону понижения, чтобы отразить более низкую точку начала роста.

Ожидается, что мировой рынок RAN в 2025 году будут расти низкими однозначными темпами, чему будет способствовать рост спроса на радиооборудование сетей сотовой связи в Северной Америке и в АТР, кроме Китая. Китайский рынок, который интенсивно рос в предыдущие годы в 2024 году находится «на пути к снижению» и ожидается, что он сохранит такую траекторию в 2025 году.

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теги: рынок RAN оценки и прогнозы

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