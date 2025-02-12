Мнения: Dell’Oro пессимистично оценивают перспективы мультивендорной модели Open RAN

MForum.ru
12.02.2025,
Аналитики Dell’Oro прогнозируют, что хотя доходы от Open RAN составят к 2029 году 25%, первоначальные ожидания, что расцвет Open RAN приведет к формированию мультивендорной среды, не подтверждаются.
Хотя внедряются интерфейсы O-RAN Alliance fronthaul, а Open RAN подпитывает переход к виртуализированным и облачным RAN, видение, что Open RAN будет катализатором перехода к мультивендорной модели постепенно угасает.
В целом, доходы от Open RAN и облаков в 2024 году снижались, как и рынок RAN в целом, но в целом долгосрочная траектория, по мнению аналитиков компании, остается перспективной. По оценкам Dell’Oro в 2024 году доходы от Open RAN снизились на 20-40%.
В ABI Research куда более критичны, Димитрис Мавракис, старший директор по исследованиям, заявляет, что «Open RAN мертва».
Он отметил, что «открытые интерфейсы не создают доходов, они могут лишь сократить расходы или диверсифицировать цепочку поставок».
«Можно с уверенностью утверждать, что Open RAN не оправдывает первоначальных ожиданий, а трансформируется во что-то иное, вероятно, под влиянием поставщиков Tier-1. Возможно, интерес сообщества смещается к альянсу AI – RAN, и во всех обсуждениях будет доминировать тема ИИ».
по материалам Mobile World Live
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: OpenRAN Open RAN мнения аналитика
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] Отечественное оборудование: МТС запустит в опытную эксплуатацию на своей действующей сети 200 отечественных БС LTE производства Иртея до конца 2024 года / MForum.ru
23.11. [Новости компаний] Вендоры: Ericsson душно в Европе – компания все чаще задумывается о переезде в США / MForum.ru
21.05. [Новости компаний] RedCap / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Свопы: Vodafone и Orange грозит замена инфраструктуры 5G в Румынии / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Контракты: Nokia выиграла сделку с японским Rakuten Mobile и будет поставлять RAN линейки AirScale с поддержкой диапазона 700 МГц / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет построена на чипсете Snapdragon 8s Elite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Google Pixel 9a в США и Европе / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Официально раскрыты основные характеристики и дата анонса Realme P3 Pro / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 13R получит сдвоенную камеру. Но это не точно / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mix Flip 2 получит АКБ емкостью 5100 мАч / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo V50 готовится к анонсу / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о дате анонса Xiaomi 15 Ultra / MForum.ru
03.02. [Новинки] Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Honor работает над планшетом Pad X9a / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Samsung Galaxy S25 Edge / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (3a) и (3a) Pro / MForum.ru