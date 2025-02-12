Мнения: Dell’Oro пессимистично оценивают перспективы мультивендорной модели Open RAN

MForum.ru

Мнения: Dell’Oro пессимистично оценивают перспективы мультивендорной модели Open RAN

12.02.2025, MForum.ru

Аналитики Dell’Oro прогнозируют, что хотя доходы от Open RAN составят к 2029 году 25%, первоначальные ожидания, что расцвет Open RAN приведет к формированию мультивендорной среды, не подтверждаются.

Хотя внедряются интерфейсы O-RAN Alliance fronthaul, а Open RAN подпитывает переход к виртуализированным и облачным RAN, видение, что Open RAN будет катализатором перехода к мультивендорной модели постепенно угасает.

В целом, доходы от Open RAN и облаков в 2024 году снижались, как и рынок RAN в целом, но в целом долгосрочная траектория, по мнению аналитиков компании, остается перспективной. По оценкам Dell’Oro в 2024 году доходы от Open RAN снизились на 20-40%.

В ABI Research куда более критичны, Димитрис Мавракис, старший директор по исследованиям, заявляет, что «Open RAN мертва».

Он отметил, что «открытые интерфейсы не создают доходов, они могут лишь сократить расходы или диверсифицировать цепочку поставок».

«Можно с уверенностью утверждать, что Open RAN не оправдывает первоначальных ожиданий, а трансформируется во что-то иное, вероятно, под влиянием поставщиков Tier-1. Возможно, интерес сообщества смещается к альянсу AI – RAN, и во всех обсуждениях будет доминировать тема ИИ».

по материалам Mobile World Live

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теги: OpenRAN Open RAN мнения аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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