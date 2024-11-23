Вендоры: Ericsson душно в Европе – компания все чаще задумывается о переезде в США

23.11.2024, MForum.ru

Гендиректор Ericsson Борье Экхольм рассматривает возможность переноса штаб-квартиры компании Ericsson из Швеции в США. В интервью он сказал, что законодатели на континенте должны решиться на консолидацию телеком-рынка и ослабление регулирования, чтобы улучшить ситуацию со все большим отставанием Европы (от США и Китая). Рекомендации, актуальные и для России?

«Естественно, что мы будем сокращаться в Европе и расти в Северной Америке», - говорит г-н Экхольм.

Это – очередной сигнал о серьезном ухудшении бизнес-среды в Европе, связанном с регулированием.

В интервью г-н Экхольм также отметил, что санкции США против Huawei оказались не слишком эффективными, что позволяет этой китайской компании оставаться крупнейшим конкурентом для Ericsson. Ericsson пытается превзойти конкурентов с помощью НИОКР, и инвестиций в направление Open RAN. Наработки в области Open RAN (и геополитическая ситуация) помогли Ericsson заключить контракт на $14 млрд с AT&T, США в конце 2023 года.

Также в компании Ericsson надеются на то, что сыграет сделанная ею ставка на сетевые API в течение 1-2 следующих лет. Ставку на это направление Ericsson сделала в 2022 году, когда купила за $6.2 млрд облачного провайдера Vonage Holding. Пока что это привело лишь к убыткам в размере около $4 млрд из-за более низкого, чем ожидалось роста рынка, но в компании Ericsson надеются на то, что еще смогут вернуться к заработкам на данном направлении.

@abloud62 по материалам Mobile World Live

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теги: вендоры зарубежные Ericsson тренды Европа

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