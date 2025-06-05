Экспорт: Протей поставил решения ядра мобильной сети в Афганистан

MForum.ru
05.06.2025,
Только вчера мы говорили об экспортном потенциале российских производителей решений сотовой связи. И вот вам пример того, что такой потенциал, пусть и весьма ограниченный весьма специфическими странами, существует. Как узнали Ведомости, Протей поставил свои разработки одному из операторов Афганистана.
Ядро – не самый дорогой элемент сети, на него приходится порядка 10% или менее от общего объема инвестиций в мобильную инфраструктуру.
В 2024 году решение Протея было развернуто в 4 регионах Афганистана. Компания не раскрывает заказчика и сумму контракта, а из текста статьи трудно понять, идет ли решение о ядре полноценной мобильной сети или это какие-то решения pLTE.
В Афганистане после очередной «смены власти» ситуация в телекоме весьма сложная, европейские вендоры сочли за лучшее покинуть этот рынок, Huawei и ZTE действуют аккуратно, чтобы лишний раз не дразнить запад. В такой ситуации интерес к российским решениям вполне понятен.
По оценкам GSMA, на начало 2025 года в Афганистане насчитывалось 22.3 млн мобильных подключений, что соответствует менее, чем 52% от населения страны. Проводная сеть в стране практически разрушена, сотовое покрытие – далеко от повсеместного.
Афганские телеком-операторы Salam Networks и Roshan используют решения Huawei, Afghan Wireless Communication Company – ZTE, а ATOMA (предыдущее название – MTN Afghanistan) ранее использовала Ericsson.
Протей и ранее поставлял свои решения за рубеж, были внедрения в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Мали, Буркина-Фасо, Анголе и Сирии. Теперь вот дошло дело и до поставок в Афганистан.
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теги: экспорт ядро Афганистан Протей
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