Совместные проекты: Ростелеком учредил СП с компанией Протей

MForum.ru

Совместные проекты: Ростелеком учредил СП с компанией Протей

08.02.2024, MForum.ru

Об этом сообщил КоммерсантЪ. В СП ООО «Протей-РТК» 51% долей принадлежит дочке Ростелекома, компании Рестрим, а 49% - за НТЦ «Протей».

 

 

Зачем это Ростелекому?

Протей известен рядом ключевых направлений разработки. Во-первых, у компании есть решение EPC для сетей pLTE/4G, во-вторых компания активно занимается разработкой ядра 5G для российских решений.

EPC Протей используются в частных сетях pLTE, которые разворачивали для различных клиентов, например, МТС и МегаФон. Интерес промышленности к выделенным сетям растет, так что это направление и дальше будет приносить компании доходы.

Решение ядра 5G от НТЦ Протей планирует тестировать Tele2. Между Ростелеком и НТЦ Протей заключен форвардный контракт на 2 млрд руб.

Сделка похожа на предыдущее приобретение доли в разработчике российских базовых станций - компании Булат, там на Рестрим оформили 51% (остальные доли к НПЦ Элвис - 38% и у Кьютека - 11%).

Возможно Ростелеком так закрепляет за собой возможность гарантированного доступа к решениям компании и процессу разработки, которая стратегически важна для компании Tele2.

Учитывая потенциальную востребованность решения Протей и другими российскими операторами сотовой связи, Ростелеком может и заработать на своей доле в проекте.

Разработка НТЦ Протей ядра еще не достигла привычного для операторов уровня функциональности. Она, возможно, годится для решений уровня УЦН, но не для сетей федерального масштаба. Впрочем, то же можно сказать и о продуктах Булат.

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теги: Протей совместные проекты совместные предприятия

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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