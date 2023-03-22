Развитие сетей: МегаФон запустил сеть pLTE на Удоканском месторождении

22.03.2023, MForum.ru

МегаФон построил выделенную сеть pLTE на территории "Удоканской меди" в Забайкальском крае. В проекте задействовано пакетное ядро, разработанное НТЦ "Протей".

Технологическая сеть, как сообщает МегаФон, обеспечивает полное покрытие территории крупнейшего в России месторождения меди: карьера и строящегося ГОК, включая обогатительную фабрику и металлургический завод.

На месторождении установлено 6 BS LTE неназванного производителя, обеспечены транспортные каналы, включая резервные. Для обеспечения уверенной связи в помещениях применены, в частности, indoor решения.

В России растет спрос на pLTE решения, т.к. они обеспечивают возможность надежного сбора, передачи и обработки производственной телеметрии. Закрытая сеть в лицензированном частотном диапазоне отвечает современным требованиям информационной безопасности. Кроме того, без труда можно масштабировать зону покрытия, которая, что немаловажно, обеспечивает связность покрытия.

«Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Крупные предприятия все чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов – из-за ее высокой надежности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства. Частная сеть для “Удоканской меди” построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

В частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с 3 тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса. Современные цифровые решения дают возможность автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Выделенная сеть позволяет повысить уровень безопасности труда, например, на буровзрывных работах.

пресс-релиз МегаФон

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теги: частные сети Забайкальский край МегаФон pLTE

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