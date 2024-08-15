Частные сети: МТС построит сеть pLTE в порту Тамани

MForum.ru

Частные сети: МТС построит сеть pLTE в порту Тамани

15.08.2024, MForum.ru

МТС договорилась с ООО ТНГ о строительстве выделенной сети pLTE для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России, Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в ГК ОТЭКО.

 

 

 

В зоне покрытия частной сети должна оказаться акватория с объектами ТНГ, а также навалочный терминал ОТЭКО в порту Тамань.

Сеть pLTE должна будет обслуживать работу высокотехнологичного IoT-оборудования и стабильную связь.

В рамках проекта до конца 2024 года планируется развернуть ядро сети на 5300 абонентов, обеспечить необходимое покрытие, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению транспортом, погрузочно-разгрузочными работами, передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

Модернизации диспетчерской связи на базе pLTE затронет более 1000 абонентов. Внедряемый функционал MC-PTT поддерживает экстренные групповые и широковещательные вызовы, приоритезацию групповых вызовов на основе данных и правил, а также позволит объединять абонентов pLTE и абонентов морского порта, применяющих транкинг TETRA.

До 2029 года частную сеть будет обслуживать МТС, далее, возможно, этим займутся специалисты ТНГ, либо контракт будет продлен.

«МТС лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей. Private LTE позволит «Таманьнефтегаз» реализовать проекты комплексной цифровизации различных производственных процессов. Так, pLTE обеспечит работу диспетчерской радиосвязи на основе технологии MC-PTT, систем производственной безопасности и позиционирования персонала. Благодаря масштабируемой и гибкой архитектуре сети компания сможет обеспечить быстрое внедрение перспективных цифровых решений», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

МТС с 2019 года реализовала более 30 коммерческих и пилотных проектов pLTE в России.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: pLTE частные сети МТС Мурманская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.07. [Новости компаний] Частные сети: Билайн - фокус на использование оборудования российского происхождения в сетях pLTE / MForum.ru

08.02. [Новости компаний] Совместные проекты: Ростелеком учредил СП с компанией Протей / MForum.ru

05.02. [Новости компаний] Выделенные сети: Автоматизированным мониторингом качества связи на выделенных сетях LTE займется Марта / MForum.ru

30.01. [Новости компаний] Частные сети: МТС построила сеть pLTE для рудника группы ЕвроХим / MForum.ru

18.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Хабаровском крае - 4G/LTE появился в порту Эльга / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Open получил новую версию Apex Edition / MForum.ru

08.08. [Новинки] Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Представлен дешевый смартфон Lava Yuva Star с Android 14 Go / MForum.ru

06.08. [Новинки] Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт / MForum.ru

06.08. Анонсы: Представлен Huawei Nova Flip с 6.94-дюймовым LTPO OLED экраном, АКБ 4400 мАч и зарядкой 66 Вт / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах OnePlus Ace 5 / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 40X 5G с Dimensity 6300 и 108Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: