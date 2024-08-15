Частные сети: МТС построит сеть pLTE в порту Тамани

MForum.ru
15.08.2024,
МТС договорилась с ООО ТНГ о строительстве выделенной сети pLTE для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов России, Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в ГК ОТЭКО.
В зоне покрытия частной сети должна оказаться акватория с объектами ТНГ, а также навалочный терминал ОТЭКО в порту Тамань.
Сеть pLTE должна будет обслуживать работу высокотехнологичного IoT-оборудования и стабильную связь.
В рамках проекта до конца 2024 года планируется развернуть ядро сети на 5300 абонентов, обеспечить необходимое покрытие, внедрить сервисы телеметрии, решения по удаленному управлению транспортом, погрузочно-разгрузочными работами, передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.
Модернизации диспетчерской связи на базе pLTE затронет более 1000 абонентов. Внедряемый функционал MC-PTT поддерживает экстренные групповые и широковещательные вызовы, приоритезацию групповых вызовов на основе данных и правил, а также позволит объединять абонентов pLTE и абонентов морского порта, применяющих транкинг TETRA.
До 2029 года частную сеть будет обслуживать МТС, далее, возможно, этим займутся специалисты ТНГ, либо контракт будет продлен.
«МТС лидирует среди российских операторов связи по количеству построенных выделенных сетей. Private LTE позволит «Таманьнефтегаз» реализовать проекты комплексной цифровизации различных производственных процессов. Так, pLTE обеспечит работу диспетчерской радиосвязи на основе технологии MC-PTT, систем производственной безопасности и позиционирования персонала. Благодаря масштабируемой и гибкой архитектуре сети компания сможет обеспечить быстрое внедрение перспективных цифровых решений», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
МТС с 2019 года реализовала более 30 коммерческих и пилотных проектов pLTE в России.
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теги: pLTE частные сети МТС Мурманская область
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