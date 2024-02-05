Выделенные сети: Автоматизированным мониторингом качества связи на выделенных сетях LTE займется Марта

MForum.ru
05.02.2024,
По мере развития в России сетей pLTE, а их число уже приближается к сотне, возникает вопрос о качестве их работы. В МТС разработали решение автоматизированного мониторинга качества связи на основе ИИ, и опробовали его на выделенных сетях ряда российских предприятий.
Что дает внедрение системы автоматизированного мониторинга качества связи?
Это не только детектирование аварий, это постоянный анализ метрик, что позволяет выявлять и в ряде случаев предупреждать возможные сбои. В конечном итоге это должно позитивно сказаться на качестве управления производственными процессами предприятий, использующих pLTE.
Сервис "Марта", как его назвали, реализован на базе внутренней облачной платформы MTC Ocean, запущенной в 2022 года. Платформа получает телеметрию с базовых станций pLTE сетей, на ее основе анализируются такие качественные показатели, как покрытие, доступность, мобильность, непрерывность. Платформа не только фиксирует проблему, но и предлагает варианты ее решения.
«Первые результаты работы сервиса «Марта» показывают, что новое решение эффективно контролирует работоспособность выделенных сетей наших клиентов. Разработка МТС позволяет определять и предупреждать возможные инциденты еще до того, как их заметят клиенты, а также принять оперативные меры по устранению неполадок, если они возникли. Со временем работа системы будет совершенствоваться благодаря ИИ-функционалу, использующему самообучение за счет ретроспективного анализа накапливаемых данных», – прокомментировал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.
Разработку уже успешно испытали планируют масштабировать до стадии коммерческого решения. В ноябре 2023 года, согласно аналитическому обзору группы компаний ComNews, МТС признана абсолютным лидером среди российских компаний по общему количеству созданных выделенных сетей Private LTE для различных отраслей промышленности. С 2019 года МТС реализовала 34 коммерческих и пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых или протестированных pLTE сетей в России.
Мой комментарий:
В области pLTE активны и другие операторы "большой четверки". Спрос на такие решения есть и он растет. К сожалению, многие клиенты российских операторов по тем или иным причинам просят умалчивать о запущенных для них сетях, что затрудняет численные оценки.
Тема автоматизации контроля сетей pLTE и предиктивного анализа качества работы этих сетей весьма актуальна, т.к. сбои в работе сетей связи, задействованных в производственных процессах, могут приводить к убыткам бизнеса, а в каких-то случаях, возможно, и к техногенным катастрофам.
Эти риски, кстати, стоит учитывать при отключениях сетей LTE, когда того начинают требовать чиновники или силовики. Ситуация, неприятная для "рядовых" пользователей услугами связи, становится совсем уже критичной, если сети pLTE отвечают за управление роботами или производственными процессами, например, на химическом производстве. Где-то их отключение на несколько часов вряд ли можно признать допустимым.
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теги: частные сети выделенные сети pLTE МТС
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