Частные сети: МТС построит сеть pLTE/p5G-Ready для аэропорта Сочи

MForum.ru
03.06.2025,
МТС сообщает о соответствующем договоре, заключенном с АО «Международный аэропорт Сочи». МТС развернет на территории аэропорта небольшую частную сеть из 3 БС, выделенное ядро сети LTE и в течение 5 лет будет обеспечивать техническую поддержку проекта.
Сеть обеспечит подключение 1500 абонентских устройств с возможностью расширения их количества до 10 тысяч. Это будут, например, планшеты и терминалы для сбора данных под различными ОС (Windows, Astra Linux, Android и т.п.).
Развертывание частной сети сотовой связи в аэропорту – сложная инженерная задача, поскольку значительное число пассажиров, активно пользующихся сотовой связью и передачей данных, создают серьезные помехи.
Вместе с тем, стабильная связь для персонала, и надежный доступ к внутренней сети передачи данных аэропорта – все более актуальная задача, учитывая растущий уровень автоматизации. Трафик частной сети будет изолирован от трафика публичных сетей, что позволяет говорить о контролируемой нагрузке в частной сети.
«Это решение обеспечит цифровизацию, безопасность и выполнение отраслевых задач с гарантированным качеством обслуживания. Ожидается, что проект в Сочи задаст стандарт для масштабирования технологии в других аэропортах страны», - сообщил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.
«Аэропорт Сочи регулярно внедряет новые сервисы и инновационные IT-решения в своей работе в тандеме с отечественными компаниями. Создание выделенной технологической сети от крупнейшего оператора связи в России, повысит эффективность взаимодействия между сотрудниками различных подразделений воздушной гавани юга и обеспечит безопасность производственных процессов», - отметил управляющий директор Международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.
Аэропорт Сочи обслуживает более 13 млн человек в год.
Интересно, что партнеры не упоминают российскость оборудования. Можно было бы предположить, что на таком ответственном участке, как аэропорт, пока что было бы преждевременным развертывать российское оборудование с его ограниченным функционалом и неясной надежностью. С другой стороны, если речь идет о планах развертывания зарубежного оборудования, как объяснить упоминание о 5G-Ready? Ведь 5G в России запрещено развертывать на зарубежных решениях? Или p5G – это особый случай?
МТС с 2019 года реализовала более 30 коммерческих и пилотных проектов pLTE в России.
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теги: контракты договоры российские частные сети pLTE p5G аэропорты
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