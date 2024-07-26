Частные сети: Билайн - фокус на использование оборудования российского происхождения в сетях pLTE

26.07.2024, MForum.ru

Частные сети LTE (pLTE, Private LTE) – это сети, создаваемые операторами связи или другими компаниями на ограниченных территориях, определенных заказчиком. Частные сети предназначены для обеспечения работы предприятия заказчика, оборудования и персонала заказчика, и, как правило, недоступны для подключений посторонних пользователей, что повышает их защищенность и надежность работы.

Сети pLTE используются в самых разнообразных сценариях, включая услуги мобильной связи, позиционирование персонала и техники, удаленное управление, видеонаблюдение. Собираемые данные активно используются для анализа рабочих процессов и оптимизации производства, в том числе, с применением ИИ.

Одна из потенциальных угроз для частных сетей pLTE – фальшивые базовые станции (ROGUE eNodeB), которые имитируют работу легитимных базовых станций с целью перехвата данных и нарушения функционирования сети pLTE. Для противодействия этой и другим угрозам применяют такие методы, как мониторинг сети, контроль трафика в закрытом сегменте, оптимизация сетевых функций, применение сертифицированных решений по шифрованию данных.

Для защиты сигнального трафика (C-plane) и пользовательских данных (U-plane), применяют стандарты шифрования, например, зарубежные - AES или сертифицированные отечественные. Это позволяет создавать защищенные среды передачи данных, отвечающие требованиям законодательства в области защиты элементов критической информационной инфраструктуры.

Как сообщает Билайн, в компании темой pLTE занимается подразделение билайн бизнес, в том числе, темой информационной безопасности этих сетей, причем с фокусом на использование оборудования российского происхождения. Это позволяет надеяться на то, что в дальнейшем можно будет получить надлежащую поддержку со стороны производителей оборудования без ограничений из-за санкций и ухода с российского рынка зарубежных вендоров.

Александр Балюк, директор департамента по внедрению новых технологий:

«Все применяемое оборудование проходит тестирование в наших лабораториях и в полевых условиях, что дает нам и нашим клиентам уверенность в том, что используемые технические решения полностью соответствуют международным и российским отраслевым стандартам. Более того, техническая команда билайн плотно работает с подразделениями исследований и разработок (R&D) отечественных поставщиков, чтобы реализовать уникальные требования клиентов, которые выходят за рамки принятых стандартов».

Компания не расшифровывает, о каком именно оборудовании "российского происхождения" идет речь. Можно погадать на кофейной гуще, вспомнив про решения Булата, например. Впрочем, разработки под pLTE есть и у ряда других российских компаний.

В России сейчас действует несколько десятков сетей pLTE в стадии запущенных в коммерческую эксплуатацию.

Подборку информации по теме выделенных сетей LTE можно найти на MForum.

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теги: частные сети выделенные сети pLTE Билайн билайн

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