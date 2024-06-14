Частные сети. 5G: Deutsche Telekom обещает промышленности выигрыш от использования миллиметрового диапазона частот

MForum.ru

Частные сети. 5G: Deutsche Telekom обещает промышленности выигрыш от использования миллиметрового диапазона частот

14.06.2024, MForum.ru

Deutsche Telekom готовится расширять применение миллиметрового диапазона частот для поддержки передовых промышленных применений на базе частных сетей 5G.

Компания недавно провела испытания по подключению промышленных машин и дронов с использованием диапазона 26 ГГц совместно с системным интегратором Ger4tech Mechatronik.

 

 

Пилотный проект проходил в Центре промышленности и науки им. Вернера фон Сименса в Берлине. Также использовался комплект от поставщика решений IoT - Telit Cinterion.

В Deutsche Telekom отмечают, что диапазоны миллиметровых волн отличает огромный потенциал корпоративных применений, поскольку в этом диапазоне можно организовать интенсивный обмен данными, что обещает возможности развертывания автономных транспортных средств и подключения различного промышленного оборудования. Основное преимущество - аплинк, от которого ожидают скоростей загрузки вплоть до 2 Гбит/c, при скоростях в даунлинке более 4 Гбит/с и задержках 3-4 мс. Такие показатели практически недостижимы с использованием частот диапазона FR1.

В Telekom Deutschland уверены: для промышленных клиентов в эпоху ИИ важно иметь возможность загружать данные с машин, делая их доступными и анализируемыми в режиме реального времени, - это единственный способ, чтобы компании могли разумно и эффективно внедрять приложения ИИ.

В Германии частоты миллиметрового диапазона распределены для их применения в частных сетях p5G. Активности с использованием частот mmWave n258 / n257 можно заметить в двух десятках стран мира, лидеры этого рынка это Китай и США. Оборудование инфраструктуры для диапазона n258 предлагают все ключевые глобальные вендоры: Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung и ZTE. Российских решений под этот диапазон я не знаю. / по материалам MobileWorldLive

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: частоты mmWave Германия миллиметровый диапазон миллиметрового диапазона частные сети Deutsche Telekom

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

14.06. [Новости компаний] Частоты. 5G: Гонконг бесплатно предоставляет частоты в миллиметровых диапазонах частот для развития городских сетей 5G / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] 5G SA: В Qualcomm уверены, что 5G SA поможет операторам продержаться до появления технологий 6G / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] Модемы. 5GA: Qualcomm анонсировал модем 5GA Snapdragon X80 / MForum.ru

06.02. [Новости компаний] Регулирование: Частоты 26 ГГц готовят к использованию сетями 5G? / MForum.ru

26.12. [Новости компаний] 26ГГц n258 (n257 - 28ГГц) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 11 ms, lookup=1 ms, find=10 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.06. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U24 Pro с 50 Мп камерой / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Oppo F27 Pro+ - первый в Индии смартфон с рейтингом IP69 / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V Flip – раскладной смартфон с 4-дюймовым дисплеем LTPO OLED / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6b появился на официальном сайте / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен в FCC и ECC / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Redmi Pad SE 8.7 4G готовится к анонсу / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: HMD работает над 5G-смартфоном среднего класса / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: CMF Phone 1 – новый смартфон от Nothing / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Pro получит сенсор OmniVision OV50K / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Все подробности о Poco M6 4G раскрыты на официальном сайте / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C63 выпущен как Narzo N63 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о 4G и 5G версиях Reno 12F / MForum.ru

07.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Realme GT 7 Pro / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: В линейке iQOO модель 13 Pro может исчезнуть, остается только стандартный вариант / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge (2024) представлен в США / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: HMD готовит релиз смартфонов под кодовыми названиями Tomcat и Nighthawk / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Realme GT6 появится в двух версиях / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 13 4G оценен в 199 евро / MForum.ru

04.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Redmi K80 Pro / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: