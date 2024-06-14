Частные сети. 5G: Deutsche Telekom обещает промышленности выигрыш от использования миллиметрового диапазона частот

14.06.2024, MForum.ru

Deutsche Telekom готовится расширять применение миллиметрового диапазона частот для поддержки передовых промышленных применений на базе частных сетей 5G.

Компания недавно провела испытания по подключению промышленных машин и дронов с использованием диапазона 26 ГГц совместно с системным интегратором Ger4tech Mechatronik.

Пилотный проект проходил в Центре промышленности и науки им. Вернера фон Сименса в Берлине. Также использовался комплект от поставщика решений IoT - Telit Cinterion.

В Deutsche Telekom отмечают, что диапазоны миллиметровых волн отличает огромный потенциал корпоративных применений, поскольку в этом диапазоне можно организовать интенсивный обмен данными, что обещает возможности развертывания автономных транспортных средств и подключения различного промышленного оборудования. Основное преимущество - аплинк, от которого ожидают скоростей загрузки вплоть до 2 Гбит/c, при скоростях в даунлинке более 4 Гбит/с и задержках 3-4 мс. Такие показатели практически недостижимы с использованием частот диапазона FR1.

В Telekom Deutschland уверены: для промышленных клиентов в эпоху ИИ важно иметь возможность загружать данные с машин, делая их доступными и анализируемыми в режиме реального времени, - это единственный способ, чтобы компании могли разумно и эффективно внедрять приложения ИИ.

В Германии частоты миллиметрового диапазона распределены для их применения в частных сетях p5G. Активности с использованием частот mmWave n258 / n257 можно заметить в двух десятках стран мира, лидеры этого рынка это Китай и США. Оборудование инфраструктуры для диапазона n258 предлагают все ключевые глобальные вендоры: Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung и ZTE. Российских решений под этот диапазон я не знаю. / по материалам MobileWorldLive

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