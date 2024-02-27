Модемы. 5GA: Qualcomm анонсировал модем 5GA Snapdragon X80

27.02.2024, MForum.ru

Новинка поддерживает спецификации 3GPP Release 18, это 5G-Advanced. В коммерчески доступных устройствах эти модемы появятся в 2H2024. Это открывает доступ к скоростям до 10 Гбит/с вниз и до 3.5 Гбит/с вверх. Модем выстроен вокруг идеи ИИ, процессора AI, тензорного ускорителя. За счет этого достигнут ряд улучшений по отношению к X75.

Другие ударные особенности новинки - поддержка D2C и (спутниковых подключений) и NB-NTN (спутникового IoT), 6 антенн в смартфоне, которыми также управляет ИИ. За счет использования алгоритмов ИИ и тензорного ускорителя, устройство может быстрее выбирать лучшую соту для подключения, точнее определять местоположение смартфона.

Модем может агрегировать 10 несущих 10CC в диапазоне миллиметровых волн (до 41 ГГц) и 5CC в диапазонах ниже 6 ГГц. ИИ снижает на 10% потребление энергии в режиме 5G mmWave

В основе модема - модуль QTM565 mmWave

Это не первый модем 5GA с поддержкой Rel 18, тензорным ускорителем - в прошлом году был представлен Snapdragon X75 с поддержкой этих фич, включая диапазон мм волн.

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теги: модемы 5GA 5G-Advanced Qualcomm Snapdragon пятое поколение

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