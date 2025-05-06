Развитие сетей: МегаФон подготовил сети к летнему сезону в 36 регионах России

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон подготовил сети к летнему сезону в 36 регионах России

06.05.2025, MForum.ru

МегаФон завершил масштабную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в туристических локациях в 36 регионах России. По данным компании, это обеспечило рост скорости передачи данных в среднем на 20%.

В рамках проведенных работ модернизация затронула более 1,5 тысяч базовых станций, обеспечивающих сотни СНТ. Кроме дачных локаций, работы прошли в ряде туристических локаций, в некоторых из них построены новые БС. Несколько примеров: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

Если брать отдельные укрупненные регионы, то в ходе подготовки к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне проведенных работ по данным оператора выросла в среднем на 24% на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном ФО, в Поволжье и в Центральной России рост был также двузначным - примерно на 17%.

Этого удалось достичь не только за счёт строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.

«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

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теги: МегаФон развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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