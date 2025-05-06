Развитие сетей: МегаФон подготовил сети к летнему сезону в 36 регионах России

MForum.ru
06.05.2025,
МегаФон завершил масштабную подготовку сети к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в туристических локациях в 36 регионах России. По данным компании, это обеспечило рост скорости передачи данных в среднем на 20%.
В рамках проведенных работ модернизация затронула более 1,5 тысяч базовых станций, обеспечивающих сотни СНТ. Кроме дачных локаций, работы прошли в ряде туристических локаций, в некоторых из них построены новые БС. Несколько примеров: у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.
Если брать отдельные укрупненные регионы, то в ходе подготовки к летнему сезону скорость мобильного интернета в зоне проведенных работ по данным оператора выросла в среднем на 24% на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном ФО, в Поволжье и в Центральной России рост был также двузначным - примерно на 17%.
Этого удалось достичь не только за счёт строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.
«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей
--
Публикации по теме:
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - обновлена сеть LTE в деревнях и селах на севере края / MForum.ru
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - улучшена связь в поселке Омсукчан / MForum.ru
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - улучшена связь в населенных пунктах Приаргунского округа / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - покрытие улучшено в 9 дачных сообществах / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Moto G86 готовится к анонсу / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C75 5G с Dimensity 6300 и привлекательной ценой / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Появились рендер и характеристики Honor 400 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru