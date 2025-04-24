Развитие сетей: МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений

24.04.2025, MForum.ru

Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на собственные данные. Это итог проведенной в Москве масштабной модернизации и рефарминга. Чуть более, чем за год операторы усовершенствовали несколько тысяч БС, внедрили новые технологии, включая собственные разработки. По оценкам оператора, проведенные в пределах МКАД работы позволили нарастить скорость скачивания на 30%, загрузки данных в сеть - почти на 50%.

Работы по рефармингу частот для их переиспользования в сетях LTE и LTE Advanced стартовали в марте 2025 года. Сложность Москвы как региона заключалась в том, что в МегаФон уверены - нельзя полностью выключить 3G по ряду причин. Во первых, это могло негативно сказаться на качестве голосовых вызовов - когда сеть 4G не может обслужить вызов в VoLTE, она "сбрасывает" звонок в сеть предыдущего поколения. Кроме того, в Москве все еще работает немало устройств (платежных терминалов, банкоматов, систем навигации и т.п.), которые оснащены модемами 2G/3G и не умеют работать в сетях LTE.

Было решено задействовать технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing - динамическое использование спектра). Эта технология позволяет динамически перераспределять ресурсы сети между технологиями 3G и 4G с ориентацией на реальную нагрузку. Это позволило сохранить стабильность голосовой связи, несмотря на ускорение передачи данных.

Не секрет, что потребление данных абонентами постоянно растет. И когда-то казавшиеся гигантскими ресурсы сетей 4G близки к завершению. Решать эту проблему призвана технология 5G и выдача операторам новых частот. Но поскольку с этим в России случился затык из-за позиции, занятой регулятором, операторам приходится, что называется, "крутиться", изыскивать внутренние резервы и ухищряться. Специалисты МегаФон разработали автоматический алгоритм перераспределения трафика.

Работает это так. Каждые 15 минут с базовых станций собираются сведения о передаче данных. И если где-то, например, зафиксирована помеха на частотах используемого этой БС диапазона, входящий и исходящий трафик незаметно для абонентов начинает обслуживаться с использованием другого, более "чистого" диапазона. Как только помеха исчезает, система вновь распределяет трафик по всем доступным диапазоном. На стадии тестирования алгоритм смог на четверть снизить количество абонентов, попадающих под помехи и перегрузки.

«Москва — это крупнейший мегаполис страны, в стремительном ритме которого важна каждая секунда. Столичные жители всё активнее пользуются мобильным интернетом: в марте 2025-го объем пакетного трафика вырос на 14% относительно того же месяца прошлого года. Чтобы сохранить качественную голосовую связь и высокую скорость интернета для миллионов абонентов, мы в кратчайшие сроки провели масштабную программу рефарминга и теперь переходим к модернизации сети и последующему перераспределению частот в ТиНАО и Подмосковье. Такие работы уже ведутся в крупных городских округах на северо-востоке области», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

МегаФон проводит рефарминг в масштабах страны, в 2023 году программа охватывала 52 региона, а в 2024 году - уже 75 субъектов.

Очень интересные инициативы МегаФон, которые позволяют, что называется, "выжимать" из имеющихся сетевых ресурсов максимум возможного.

К сожалению, как сегодня говорили на конференции #ТелекомБудущего 2025, ресурсы рефарминга в значительной степени исчерпаны. Рынок российского телекома все ближе к проблемам из-за отсутствия массового запуска 5G и выдачи операторам для этого новых полос частот. Предлагаемый операторам диапазон n79 в этом плане мало чем им поможет - развитие в нем сетей 5G весьма затратно.

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теги: МегаФон Московский регион развитие сетей

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